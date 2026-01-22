Cuba admite dificultades para pagar su deuda externa y pide "comprensión" a sus acreedores

Vídeos relacionados:
El régimen cubano reconoció ante sus principales acreedores internacionales que enfrenta serias dificultades para cumplir con el pago de su deuda externa y pidió “comprensión” ante la profunda crisis económica y financiera que atraviesa la isla.
De acuerdo con un despacho de EFE, una delegación encabezada por el vice primer ministro Óscar Pérez-Oliva se reunió en París con representantes del Club de París, donde explicó la situación económica de Cuba y culpó a las sanciones de Estados Unidos, endurecidas bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, de ser “el principal obstáculo” para el desarrollo del país.
Los acreedores del Club de París —entre ellos Francia, España, Japón, Canadá, Reino Unido, Suiza y otros países europeos— reconocieron los “esfuerzos” de Cuba por cumplir sus compromisos financieros y resaltaron la importancia de mantener los “vínculos constructivos alcanzados”.
En enero de 2025, ambas partes acordaron modificar los términos del pacto firmado en 2015 y revisado en 2021, tras la imposibilidad del Gobierno cubano de satisfacer sus obligaciones.
Según el comunicado del grupo de acreedores, el nuevo acuerdo ofreció a La Habana “condiciones más ventajosas” para enfrentar sus dificultades económicas y preservar las relaciones financieras entre las partes.
El histórico acuerdo de 2015 condonó 8,500 millones de dólares de una deuda total de 11,000 millones, con el compromiso de que Cuba pagaría el resto hasta 2023.
Sin embargo, la isla incumplió parcialmente los pagos desde 2019 y, en 2020, se declaró incapaz de cumplirlos durante la pandemia, pidiendo una moratoria de dos años para unos 200 millones de dólares atrasados.
El Club de París solo aceptó un año de prórroga, con posibilidad de renegociación, recordó EFE.
A mediados de 2021, las partes volvieron a extender el plazo de los compromisos, pero la situación no ha mejorado.
La economía cubana acumula una contracción del 15 % en los últimos cinco años, con graves problemas de liquidez y falta de divisas, mientras empresas y ciudadanos enfrentan cada vez más restricciones para acceder a efectivo.
