El régimen cubano debe a Argentina más de 3,000 millones de dólares

El gobierno de Cuba le debe a Argentina más de 3000 millones de dólares de una deuda que comenzó a gestarse en la década de los setenta.

Los montos actualizados oficiales del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en cuyos asientos contables están registradas tras una capitalización en 2011, fueron consultados por el diario La Nación.

La deuda registrada es de US$1278,75 millones, pero los intereses superan el propio capital de la deuda y hasta agosto de este año eran de US$1722,06 millones, precisa la información

Asimismo, los intereses están en aumento, y entre marzo del año pasado y el último dato disponible de 2025 ascendieron exactamente US$113,28 millones.

Tras la isla, la República Cooperativa de Guyana y la República Centroafricana completan la tríada de los principales deudores de Argentina.

Sin embargo, los montos de estos otros deudores distan mucho de la isla

Guyana debe originalmente US$4,51 millones, que con intereses devengados y compensatorios alcanza los US$17,81 millones.

Por su parte, la República Centroafricana debe US$43,12 millones.

Origen de la deuda

La Nación explica que Cuba es el principal deudor de la Argentina a raíz de una deuda que se creó el 24 de agosto de 1973, en la presidencia de Raúl Lastiri, que heredó la gestión de Héctor J. Cámpora, quien era un testaferro de Perón.

José Ber Gelbard, ministro de Economía de Lastiri, prestó a Cuba US$600 millones para financiar la venta de tractores, maquinaria agrícola, camiones y vehículos.

A cambio, Argentina exportaría Fiat 125, Renault 12, Ford Falcon, Ami 8 y Peugeot 404. al régimen castrista.

El plan exportador comenzó durante el gobierno de Héctor Cámpora, continuó bajo la dictadura y se extendió hasta la presidencia de Raúl Alfonsín, precisa la nota.

Intentos de cobrar la deuda

El gobierno cubano cobró el crédito, pero nunca saldó el monto total. Desde entonces, son varios los gobiernos argentinos que han intentado la reclamación, sin éxito.

Sólo durante la presidencia de Raúl Alfonsín Cuba hizo pagos por US$102 millones en 1988 y por US$98,6 millones al año siguiente.

Entre enero y agosto de 1995, durante las presidencias de Carlos Menem, Argentina envió a La Habana varias misiones para avanzar en la conciliación.

El 25 de agosto de ese año se consiguió fijar el monto: US$ 1278 millones, a los que se les aplicó la tasa Libor --de referencia en el mercado mayorista británico-- más 1,5 puntos porcentuales. Ahí acabó la negociación.

Por su parte, al inaugurar su mandato, Néstor Kirchner le encargó al canciller Rafael Bielsa que viajara a La Habana para iniciar las gestiones de cobranza.

El funcionario llevó una propuesta acordada con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, que contemplaba aceptar tecnología para medicamentos y tratamiento de discapacidades, y convertir parte de la deuda en bonos dentro del mercado argentino que permitieran a sus tenedores participar de la industria turística cubana.

Esta última era una idea del subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Eduardo Sguiglia. Bielsa intentó cobrar la deuda hasta el final de su gestión, pero sin resultados.

El canciller incluso viajó a Cuba en octubre de 2003 y conversó sobre el tema con Fidel Castro, que lo habría remitido a Francisco Soberón, presidente del Banco Central. Pero las gestiones se quedaron en ese punto.

Marcos Peña, el jefe de gabinete de Mauricio Macri, retomó la tarea. Cuando iba a viajar para discutir el tema, un huracán golpeó la isla y la misión se suspendió.

