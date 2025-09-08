Régimen cubano negocia con China la reestructuración de sus deudas

Vídeos relacionados:

El régimen cubano negocia con China la reestructuración de su deuda bancaria, financiera y empresarial.

“En este caso, también tuvimos la oportunidad de actualizarlos sobre tres temas fundamentales. En primer lugar, los procesos que venimos desarrollando entre los gobiernos e instituciones de los dos países para el reordenamiento de las deudas”, dijo en una entrevista en Cubadebate el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Oscar Pérez-Oliva Fraga, con motivo de la reciente visita de Díaz-Canel al gigante asiático.

“Ya la deuda gubernamental fue reordenada, se trabaja en los últimos detalles para firmar el reordenamiento de la deuda bancaria y financiera, y también están creadas las condiciones para iniciar, de manera gradual, el reordenamiento de la deuda empresarial”, precisó.

El funcionario del régimen afirma que “esto nos pondrá en mejores condiciones para interactuar y que los empresarios chinos tengan una participación más importante en los programas de desarrollo del país”.

“Reconocimos que aún en condiciones de niveles de endeudamiento elevados, los empresarios chinos continúan apostando por Cuba y trabajando con Cuba”, agregó.

Díaz-Canel visitó China la pasada semana con motivo del 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde reafirmaron su voluntad de “acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba”.

Durante el periplo, se reunió en la ciudad de Shenzhen con más de 70 empresarios chinos, a quienes aseguró que el país está abierto a todas las propuestas, en un mensaje que excluye sistemáticamente a los cubanos residentes en la isla, quienes no pueden invertir ni competir en igualdad de condiciones.

Díaz-Canel invitó al empresariado chino a seguir contribuyendo al “desarrollo económico” de Cuba en el corto, mediano y largo plazo, al tiempo que repitió la narrativa oficial de construir una “comunidad de futuro compartido”, expresión que contrasta con la exclusión de los propios cubanos en el tejido empresarial de su país.

En 2021, la deuda cubana con China ascendía a $4,643 millones de dólares por iniciativas de la nación asiática para el desarrollo de países de ingresos bajos y medianos, según un informe publicado este miércoles.

El gigante asiático proporcionó cantidades récord de financiamiento para el desarrollo internacional y se ha establecido como un financista de primer recurso para muchos países de ingresos bajos y medianos (PIBM), aunque sus actividades de otorgamiento de donaciones y préstamos permanecen en secreto.

Ya en 2011, China le perdonó al Gobierno de Cuba una deuda de seis mil millones de dólares.

