Régimen cubano negocia con China la reestructuración de sus deudas

El régimen cubano negocia con China la reestructuración de su deuda bancaria, financiera y empresarial.
“En este caso, también tuvimos la oportunidad de actualizarlos sobre tres temas fundamentales. En primer lugar, los procesos que venimos desarrollando entre los gobiernos e instituciones de los dos países para el reordenamiento de las deudas”, dijo en una entrevista en Cubadebate el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Oscar Pérez-Oliva Fraga, con motivo de la reciente visita de Díaz-Canel al gigante asiático.
“Ya la deuda gubernamental fue reordenada, se trabaja en los últimos detalles para firmar el reordenamiento de la deuda bancaria y financiera, y también están creadas las condiciones para iniciar, de manera gradual, el reordenamiento de la deuda empresarial”, precisó.
El funcionario del régimen afirma que “esto nos pondrá en mejores condiciones para interactuar y que los empresarios chinos tengan una participación más importante en los programas de desarrollo del país”.
“Reconocimos que aún en condiciones de niveles de endeudamiento elevados, los empresarios chinos continúan apostando por Cuba y trabajando con Cuba”, agregó.
Díaz-Canel visitó China la pasada semana con motivo del 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde reafirmaron su voluntad de “acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba”.
Durante el periplo, se reunió en la ciudad de Shenzhen con más de 70 empresarios chinos, a quienes aseguró que el país está abierto a todas las propuestas, en un mensaje que excluye sistemáticamente a los cubanos residentes en la isla, quienes no pueden invertir ni competir en igualdad de condiciones.
Díaz-Canel invitó al empresariado chino a seguir contribuyendo al “desarrollo económico” de Cuba en el corto, mediano y largo plazo, al tiempo que repitió la narrativa oficial de construir una “comunidad de futuro compartido”, expresión que contrasta con la exclusión de los propios cubanos en el tejido empresarial de su país.
En 2021, la deuda cubana con China ascendía a $4,643 millones de dólares por iniciativas de la nación asiática para el desarrollo de países de ingresos bajos y medianos, según un informe publicado este miércoles.
El gigante asiático proporcionó cantidades récord de financiamiento para el desarrollo internacional y se ha establecido como un financista de primer recurso para muchos países de ingresos bajos y medianos (PIBM), aunque sus actividades de otorgamiento de donaciones y préstamos permanecen en secreto.
Ya en 2011, China le perdonó al Gobierno de Cuba una deuda de seis mil millones de dólares.
Preguntas frecuentes sobre la reestructuración de la deuda de Cuba con China
¿Por qué Cuba está negociando la reestructuración de su deuda con China?
Cuba busca reestructurar su deuda con China para mejorar sus condiciones de pago y atraer más inversión china en su economía. Esta iniciativa forma parte de un intento de aliviar la carga financiera del país y fomentar la participación de empresarios chinos en proyectos de desarrollo en la isla.
¿Qué implica la reestructuración de la deuda empresarial de Cuba con China?
La reestructuración de la deuda empresarial implica que se establecerán nuevas condiciones para el pago de las obligaciones financieras que las empresas cubanas tienen con entidades chinas. Esto permitirá que las empresas chinas tengan una mayor participación en el desarrollo económico de Cuba, según el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.
¿Qué sectores de la economía cubana podrían beneficiarse de la inversión china?
Los sectores estratégicos de la economía cubana, como la energía, la biotecnología, la infraestructura y la tecnología, podrían beneficiarse de la inversión china. Durante su visita a China, Díaz-Canel invitó a los empresarios chinos a participar en estos sectores, prometiendo más espacio para el capital extranjero.
¿Cómo afecta la reestructuración de la deuda a los cubanos residentes en la isla?
A pesar de las negociaciones de deuda y las invitaciones a la inversión extranjera, los cubanos residentes en la isla continúan excluidos de participar en igualdad de condiciones en el tejido empresarial del país. La política actual del gobierno cubano sigue limitando las oportunidades para los nacionales en favor del capital extranjero.
