Héroe inesperado: Hombre con bebé en brazos derriba a ladrón en el Dolphin Mall de Miami

Un hombre que cargaba a un bebé en brazos se convirtió en protagonista de un video viral al derribar a un presunto ladrón en el Dolphin Mall de Miami, Florida.

El clip, de unos 35 segundos, fue publicado por la cuenta de Instagram OnlyinDade el sábado y se expandió rápidamente por redes sociales, acumulando más de 660,000 vistas y por encima de los 63,000 likes en esa plataforma, en apenas dos días.

El video también fue compartido en Facebook por el periodista y presentador de noticias puertorriqueño Jorge Viera, superando las 204,000 vistas, y por la página Quepasaendoral, dedicada a noticias del área de Doral.

El incidente ocurrió en uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida, ubicado en la zona de Sweetwater-Doral, en el condado de Miami-Dade.

En el video se escucha a una mujer gritar a viva voz: "¡Cójanlo que me robó!", ¡Cójanloooo, me robó!, ¡¡¡Ayudaaaa!!!", mientras señala con el dedo hacia un individuo que escapa a toda velocidad por un pasillo del centro comercial, llevando un bolso en una mano y una caja en la otra, sin que nadie actuara para impedirlo.

Entonces, un hombre que llevaba en brazos a una niña o niño pequeño intervino, poniéndole una zancadilla al ladrón, que cayó al piso, y con él, se desparramaron por el suelo los lentes de sol que contenía la caja sustraída de una de las tiendas. Al ver frustrado su intento de robo, el sujeto se levantó y huyó.

El clip muestra a la mujer que alertó del robo recogiendo las gafas y celebrando con unos jóvenes, a quienes agradece.

La publicación original de "Only in Dade" describió el video con el texto "Dolphin mall shoplifter gets the business" ("Un ladrón de la tienda Dolphin Mall recibe su merecido"), mientras que la página "Quepasaendoral" lo compartió con la descripción: "Un presunto robo fue frustrado por un visitante del Dolphin Mall quien no dudó de ayudar, aun y cuando tenía a su pequeña en los brazos. Héroe sin capa".

Jorge Viera también comentó el suceso: "Intentó robar en Dolphin Mall… y terminó recibiendo más de lo que buscaba. El momento quedó captado y ya corre por todas las redes, generando debate entre los que aplauden la reacción y los que cuestionan cómo se manejó la situación. Lo cierto es que en cuestión de segundos, lo que empezó como un robo terminó en un espectáculo viral".

El video desató un amplio debate en redes sociales. Mientras muchos usuarios aplauden la valentía del hombre, otros cuestionan el riesgo que implicó intervenir físicamente mientras sostenía a un menor. En Florida, la ley permite el uso de fuerza razonable para detener a alguien que comete un delito en presencia de un ciudadano, aunque los expertos advierten sobre los riesgos físicos y legales de este tipo de intervenciones.

El Dolphin Mall ha sido escenario recurrente de robos y arrestos. En diciembre de 2025, cinco ciudadanos argentinos fueron detenidos por robar mercancía valorada en unos 2,000 dólares en tiendas como Burlington y Tommy Hilfiger, y en noviembre, la policía arrestó a cuatro jóvenes chilenos por asaltar a un comprador y robarle joyas por 3,000 dólares.

El último mes del año, el mall implementó por tercer año consecutivo el operativo "Safe Holidays", que incluye drones, cámaras, agentes encubiertos y un centro de mando móvil, logrando una reducción del 34% en delitos durante 2025. A pesar de estos operativos de seguridad, los robos siguen siendo un problema recurrente en el centro comercial; así también lo demuestran casos anteriores, como el que concluyó con el arresto de un hombre por robar ropa en enero de 2023.

Este nuevo incidente demuestra que, en ocasiones, son los propios visitantes del Dolphin Mall quienes toman la iniciativa de frenar los robos, con todo lo que eso implica en términos de riesgo personal y consecuencias legales.