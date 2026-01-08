Dos cubanos arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Vídeos relacionados:

Dos cubanos fueron arrestados acusados de múltiples robos de automóviles de lujo, luego de llevarse un Ferrari y un Rolls Royce de un exclusivo condominio en Miami Beach la semana última, informaron las autoridades.

Los detenidos fueron identificados por la policía como Roberto Macaya González, de 36 años, y Maykel Álvarez, de 46, ambos residentes de Hialeah, quienes enfrentan cargos por una serie de robos de vehículos de alta gama en el condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida.

Macaya fue arrestado el viernes y Álvarez el sábado, por graves cargos que incluyen hurto mayor, robo de una estructura ocupada, hurto mayor de un vehículo, intento de hurto mayor de un vehículo, daños criminales y tráfico de propiedad robada, según los registros policiales.

A estas acusaciones se suman, además, huir y eludir a un oficial de policía, para Macaya, y conducir a sabiendas con una licencia suspendida, en el caso de Álvarez.

De acuerdo con el informe de arresto, después de la una de la madrugada del primero de enero, oficiales de policía acudieron al 100 South Pointe Drive en Miami Beach, tras denuncias de vehículos robados.

Las cámaras de vigilancia del edificio grabaron a los sospechosos cuando llegaron en un Hyundai de color azul e ingresaron a la propiedad. Un hombre fue dejado junto a un Ferrari blanco y otro, cerca de un Rolls Royce Phantom negro; ambos autos fueron robados del condominio.

Lo más leído hoy:

El 2 de enero por la mañana, un agente descubrió el Ferrari en la cuadra 6300 de Northwest 31st Court, en Miami, y vio cuando un individuo se bajó de una camioneta de tránsito blanca y se subió al auto robado. El oficial desenfundó su arma para intentar detenerlo, pero el hombre huyó en el Ferrari.

El carro fue hallado después, abandonado, en el área de Northwest 36th Avenue y Northwest 50th Street.

Los detectives también localizaron el Hyundai azul en Hialeah y detuvieron a sus ocupantes. Según el informe, una de las personas declaró que un familiar le pidió que recogiera a Macaya en el lugar donde fue dejado el Ferrari. El hombre se había escondido en un baño portátil mientras esperaba ser rescatado.

Frente a la casa de Macaya, los investigadores encontraron estacionado el Rolls Royce robado. Igualmente, encontraron la camioneta de tránsito, que había sido conducida por Álvarez y tenía un reporte por robo.

Los documentos policiales indican que el 2 de enero Macaya también intentó robar un Range Rover y se subió a un Cadillac Escalade en el garaje del mismo complejo de apartamentos de Miami Beach, pero no tuvo éxito.

Las autoridades informaron de una tentativa de robo de una motocicleta por parte de tres hombres, en un edificio ubicado en la cuadra 1400 de Pennsylvania Avenue, la madrugada del 1 de enero. Una cámara de vigilancia captó a un sospechoso tratando de subir la moto a una camioneta blanca, la misma que conducía Álvarez, pero no lo logró.

La Policía de Hialeah reveló que Macaya también enfrenta cargos por el robo de una camioneta de lujo Genesis GV70 blanca. El 17 de diciembre, un agente avistó el vehículo e intentó detenerlo, pero el chofer huyó. Según el reporte del incidente, el carro fue hallado posteriormente, accidentado y abandonado en 591 East 30th Street.

El amplio historial del cubano incluye, además, 15 suspensiones de la licencia de conducción y la revocación del permiso desde el 30 de abril pasado.

Las autoridades indicaron que Macaya se encuentra en libertad condicional hasta 2030 por delitos de drogas y tiene una orden de detención migratoria para su deportación de Estados Unidos.

No ha trascendido si otras personas también enfrentarán cargos en relación con estos robos de autos de lujo.