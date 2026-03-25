Cubano lleva a su esposa en silla de ruedas al hospital bajo lluvia: “No hay gasolina ni dinero”

Un cubano fue captado en video mientras trasladaba a su esposa en silla de ruedas bajo la lluvia para llevarla a una consulta médica, ante la falta de transporte y combustible en la isla.
Según relató el propio hombre en el audiovisual, publicado en Facebook por Yosvanis Linares Morales, la familia se vio obligada a recorrer el trayecto a pie debido a la imposibilidad de acceder a gasolina o pagar alternativas de traslado.
“Mira, mi esposa y mi hijo y yo que andamos aquí hoy en la mañana llevando a mi esposa a una consulta, ya que no hay gasolina ni dinero”, expresó el hombre que, aun sin especificar en qué lugar de Cuba ocurrió esto, la escena bien podría repetirse en cualquier localidad.
En las imágenes se observa al hombre empujando la silla de ruedas mientras su hijo pequeño los acompaña, todos protegidos apenas con capas bajo la lluvia, en una escena que refleja las dificultades cotidianas que enfrentan muchas familias cubanas.
El propio protagonista resumió la situación con otra frase: “Es una situación abajo de agua”, mientras avanzaba en medio del mal tiempo y las limitaciones.
La escena ilustra el colapso que atraviesa Cuba, donde la escasez de combustible, la falta de transporte y la crisis económica obligan a la población a buscar soluciones extremas para acceder a servicios básicos como la atención médica.
Este tipo de situaciones se ha vuelto cada vez más frecuente en el país, en un contexto marcado por apagones prolongados, desabastecimiento y un deterioro sostenido de las condiciones de vida, consecuencia de décadas de mala gestión del régimen.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del transporte y la atención médica en Cuba
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¿Por qué un cubano tuvo que llevar a su esposa en silla de ruedas al hospital bajo la lluvia?
La falta de transporte y combustible en Cuba obligó a un hombre a trasladar a su esposa en silla de ruedas bajo la lluvia para recibir atención médica. Esta situación refleja las dificultades extremas que enfrentan las familias cubanas debido a la crisis de transporte y la escasez económica en la isla.
¿Cómo afecta la escasez de combustible a los pacientes que necesitan tratamiento en Cuba?
La escasez de combustible en Cuba ha paralizado el transporte sanitario, poniendo en riesgo la vida de pacientes que requieren tratamientos regulares, como la hemodiálisis. Muchos deben llegar por sus medios a los centros médicos, enfrentando carencias de insumos y la inestabilidad eléctrica que afectan severamente la atención médica en el país.
¿Cuáles son las consecuencias de la crisis energética en Cuba para los ciudadanos?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados y ha afectado el transporte público, complicando la movilidad diaria de los ciudadanos. Además, la falta de combustible ha encarecido los viajes en vehículos particulares, limitando aún más el acceso a servicios básicos y generando una mayor precariedad en la vida cotidiana de los cubanos.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano ante la crisis sanitaria y energética?
El régimen cubano ha anunciado la reducción de servicios médicos y medidas para racionalizar recursos, como disminuir las actividades quirúrgicas debido a su alta demanda de electricidad. Sin embargo, estas acciones no han resuelto los problemas de fondo que afectan al sistema de salud ni han mejorado las condiciones de vida de la población.
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