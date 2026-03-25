Cubano lleva a su esposa en silla de ruedas al hospital bajo lluvia: “No hay gasolina ni dinero”

Bajo la lluvia y sin gasolina: cubano lleva a su esposa al hospital

Un cubano fue captado en video mientras trasladaba a su esposa en silla de ruedas bajo la lluvia para llevarla a una consulta médica, ante la falta de transporte y combustible en la isla.

Según relató el propio hombre en el audiovisual, publicado en Facebook por Yosvanis Linares Morales, la familia se vio obligada a recorrer el trayecto a pie debido a la imposibilidad de acceder a gasolina o pagar alternativas de traslado.

“Mira, mi esposa y mi hijo y yo que andamos aquí hoy en la mañana llevando a mi esposa a una consulta, ya que no hay gasolina ni dinero”, expresó el hombre que, aun sin especificar en qué lugar de Cuba ocurrió esto, la escena bien podría repetirse en cualquier localidad.

En las imágenes se observa al hombre empujando la silla de ruedas mientras su hijo pequeño los acompaña, todos protegidos apenas con capas bajo la lluvia, en una escena que refleja las dificultades cotidianas que enfrentan muchas familias cubanas.

El propio protagonista resumió la situación con otra frase: “Es una situación abajo de agua”, mientras avanzaba en medio del mal tiempo y las limitaciones.

La escena ilustra el colapso que atraviesa Cuba, donde la escasez de combustible, la falta de transporte y la crisis económica obligan a la población a buscar soluciones extremas para acceder a servicios básicos como la atención médica.

Este tipo de situaciones se ha vuelto cada vez más frecuente en el país, en un contexto marcado por apagones prolongados, desabastecimiento y un deterioro sostenido de las condiciones de vida, consecuencia de décadas de mala gestión del régimen.