Petrolero con combustible ruso que iba a Cuba llega a Venezuela

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Un petrolero cargado con gasoil ruso que inicialmente tenía como destino Cuba llegó a aguas de Venezuela tras cambiar su ruta en el Caribe, según datos de seguimiento marítimo.
Según informó AFP, el buque Sea Horse, con bandera de Hong Kong, transporta unos 190.000 barriles de gasoil ruso que el mes pasado estaban destinados a la isla, pero en los últimos días modificó su trayectoria y ahora navega frente a la costa venezolana.
De acuerdo con datos de la empresa de análisis Kpler, la embarcación cambió abruptamente de rumbo la pasada semana, desplazándose hacia el sur por el Caribe oriental y posteriormente virando hacia el oeste, en dirección a Venezuela.
La misma fuente indica que el petrolero debería llegar al puerto de Puerto Cabello el miércoles 25 de marzo, consolidando así el cambio de destino del cargamento.
Información de la plataforma MarineTraffic confirma que el Sea Horse es un buque cisterna para transporte de petróleo y productos químicos con una eslora de 160 metros y una manga de 25,03 metros, que navega bajo bandera de Hong Kong.
Los datos de rastreo también señalan que el buque se encuentra actualmente en la región norte de Suramérica, con destino reportado Puerto Cabello, en Venezuela, y avanzando a una velocidad aproximada de 7,1 nudos.
El sistema AIS indica además que la embarcación se encuentra en estado “sin control de mando” y mantiene como destino registrado ese puerto venezolano, hacia el cual se dirige tras haber modificado varias veces su ruta.
El Sea Horse había sido cargado con gasoil mediante una operación de transferencia desde otro buque frente a las costas de Chipre a inicios de febrero, momento en el que declaró como destino La Habana.
Sin embargo, posteriormente el buque cambió en varias ocasiones su itinerario, llegando incluso a indicar destinos como Gibraltar o el mar Caribe, antes de finalmente dirigirse hacia Venezuela.
Preguntas frecuentes sobre el desvío del petrolero Sea Horse y la crisis energética en Cuba
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¿Por qué el petrolero Sea Horse cambió su destino de Cuba a Venezuela?
El cambio de destino del Sea Horse a Venezuela se debe a presiones geopolíticas y restricciones impuestas por Estados Unidos. Estas restricciones están diseñadas para cortar el suministro energético a Cuba y aumentar la presión sobre su régimen. La decisión de desviar el buque refleja la creciente dificultad para transportar petróleo ruso a la isla, que enfrenta una grave crisis energética.
¿Cómo afecta el desvío del Sea Horse a la crisis energética en Cuba?
La desviación del Sea Horse agrava la crisis energética en Cuba al impedir la llegada de un cargamento significativo de gasoil ruso. Esto exacerba la escasez de combustible que la isla ha estado enfrentando desde principios de año, causando apagones prolongados y afectando servicios esenciales como el transporte y la generación eléctrica.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos para impedir el suministro de petróleo a Cuba?
Estados Unidos ha implementado un bloqueo petrolero reforzado y ha prohibido explícitamente el envío de petróleo ruso a Cuba. Estas medidas incluyen la vigilancia e intercepciones navales en el Caribe, así como sanciones a buques y empresas involucradas en el transporte de petróleo hacia la isla, con el objetivo de cortar el flujo de combustible al régimen cubano.
¿Cuál es la situación actual del sistema energético en Cuba debido a la falta de combustible?
El sistema energético en Cuba está en colapso, con apagones frecuentes y una disponibilidad de energía muy por debajo de la demanda. La falta de combustible ha paralizado el transporte público, afectado los servicios de salud y exacerbado la escasez de alimentos y otros bienes esenciales, impactando gravemente la vida diaria de los cubanos.
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