Petrolero con combustible ruso que iba a Cuba llega a Venezuela

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Un petrolero cargado con gasoil ruso que inicialmente tenía como destino Cuba llegó a aguas de Venezuela tras cambiar su ruta en el Caribe, según datos de seguimiento marítimo.

Según informó AFP, el buque Sea Horse, con bandera de Hong Kong, transporta unos 190.000 barriles de gasoil ruso que el mes pasado estaban destinados a la isla, pero en los últimos días modificó su trayectoria y ahora navega frente a la costa venezolana.

De acuerdo con datos de la empresa de análisis Kpler, la embarcación cambió abruptamente de rumbo la pasada semana, desplazándose hacia el sur por el Caribe oriental y posteriormente virando hacia el oeste, en dirección a Venezuela.

La misma fuente indica que el petrolero debería llegar al puerto de Puerto Cabello el miércoles 25 de marzo, consolidando así el cambio de destino del cargamento.

Información de la plataforma MarineTraffic confirma que el Sea Horse es un buque cisterna para transporte de petróleo y productos químicos con una eslora de 160 metros y una manga de 25,03 metros, que navega bajo bandera de Hong Kong.

Los datos de rastreo también señalan que el buque se encuentra actualmente en la región norte de Suramérica, con destino reportado Puerto Cabello, en Venezuela, y avanzando a una velocidad aproximada de 7,1 nudos.

El sistema AIS indica además que la embarcación se encuentra en estado “sin control de mando” y mantiene como destino registrado ese puerto venezolano, hacia el cual se dirige tras haber modificado varias veces su ruta.

El Sea Horse había sido cargado con gasoil mediante una operación de transferencia desde otro buque frente a las costas de Chipre a inicios de febrero, momento en el que declaró como destino La Habana.

Sin embargo, posteriormente el buque cambió en varias ocasiones su itinerario, llegando incluso a indicar destinos como Gibraltar o el mar Caribe, antes de finalmente dirigirse hacia Venezuela.