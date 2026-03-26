Delcy Rodríguez promete maravillas a inversores en foro de Miami pero un detalle de su intervención desata críticas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino este miércoles por videoconferencia en un foro internacional de inversiones celebrado en Miami, donde defendió que su Gobierno está creando condiciones para atraer capital extranjero y garantizar “seguridad jurídica” a los inversores.

En medio de un escenario político marcado por la transición tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy intentó transmitir confianza aunque el singular cierre de su intervención se ha vuelto viral en redes sociales.

Ante un auditorio compuesto por empresarios estadounidenses, saudíes y latinoamericanos reunidos en el FII Priority -conocido como el “Davos del desierto”- Rodríguez presentó a Venezuela como un país en proceso de estabilización económica y abierto al capital privado, con especial énfasis en el sector energético.

“Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad”, afirmó desde Caracas.

En esa línea, insistió en que existen “leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera seria”.

Su intervención forma parte de un giro discursivo y político que busca reposicionar al país ante el capital internacional tras años de sanciones, aislamiento y crisis económica.

En el foro, Rodríguez sostuvo que su administración impulsa reformas para consolidar ese marco: “Estamos en un proceso de estabilización de ejecución de reformas que se requiere para ese entorno productivo y para recibir inversiones”.

Reformas, petróleo y apertura económica

Durante su exposición, la funcionaria destacó la promulgación de nuevas normativas —como la ley de hidrocarburos— y otras en discusión, destinadas a ofrecer garantías a los inversionistas.

Subrayó además la incorporación de “mecanismos alternativos de resolución de conflicto, arbitrajes nacionales e internacionales”, como parte de ese rediseño institucional.

“Hablo de la importancia de tener un entorno positivo… significa que exista seguridad jurídica y por eso la relevancia de las nuevas leyes”, señaló.

El mensaje estuvo acompañado de una narrativa optimista sobre el desempeño económico del país.

Rodríguez aseguró que Venezuela encadena 19 trimestres de crecimiento y defendió que se trata de la economía que más crece en América Latina, aunque sin detallar las profundas brechas sociales y el deterioro acumulado tras años de crisis.

Además del petróleo -sector clave en esta nueva estrategia- mencionó avances en áreas como la construcción, la banca, los seguros, la minería y la manufactura, en un intento por proyectar una economía más diversificada.

Sin embargo, el momento más llamativo de su participación llegó al final.

Cuando se disponía a iniciar la ronda de preguntas, la conexión se interrumpió sin que se ofrecieran explicaciones, un detalle que dejó desconcertados a muchos de los asistentes y generó críticas posteriores.

Críticas y cuestionamientos

La intervención de Rodríguez en Miami no ha estado exenta de polémica.

Analistas, periodistas y usuarios en redes sociales cuestionaron tanto su participación en un foro global de inversión como el abrupto cierre de su intervención.

“No podemos permitir que se le lave la cara, ni a ella ni al gobierno ficticio que representa”, expresó la periodista Alejandra Oraa, quien advirtió sobre el riesgo de legitimar internacionalmente a las autoridades venezolanas en transición.

Otros comentarios calificaron su presencia como “una afrenta a las víctimas” o señalaron la contradicción entre el discurso histórico del chavismo contra el capitalismo y su actual acercamiento a inversionistas internacionales.

Un giro político marcado por Washington

La participación de Rodríguez en un foro de alto nivel en Miami -ciudad históricamente señalada por el chavismo como bastión opositor- refleja el cambio de escenario político tras la operación estadounidense que derivó en la captura de Maduro en enero, y el inicio de una transición bajo tutela de Washington.

Ese nuevo contexto ha abierto la puerta a una recomposición de las relaciones bilaterales. La propia Rodríguez reconoció avances en ese terreno y envió un mensaje directo al presidente estadounidense Donald Trump.

“Sabemos que venimos de un momento de muchas diferencias… y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva”, dijo.

También confirmó que delegaciones de ambos países sostendrán encuentros para reforzar “el diálogo diplomático, político, geopolítico y requerido para la vida de las naciones”, en paralelo a la progresiva normalización de relaciones tras años de ruptura.

Competencia política y señales al capital extranjero

El intento de seducir a los inversionistas no es exclusivo del oficialismo.

Desde Texas, la líder opositora María Corina Machado participó en la conferencia energética CERAWeek, donde también prometió garantías para el capital internacional y defendió la necesidad de elecciones “justas y libres” como condición para estabilizar el país.

Mientras Rodríguez apuesta por reformas dentro del actual esquema de poder, Machado propone un rediseño institucional con organismos independientes para el sector energético, lo que evidencia que el futuro económico de Venezuela se disputa también en el terreno político y en escenarios internacionales.

Una narrativa de recuperación bajo escrutinio

Pese a las críticas, Rodríguez insistió en proyectar una imagen de estabilidad y oportunidades.

“Estamos asegurando inversiones y garantizando el futuro”, afirmó, sin referirse a las circunstancias excepcionales que marcaron su llegada al poder ni a las demandas de sectores que exigen una transición democrática plena.

El foro FII Priority, que reúne a más de mil líderes empresariales y políticos para debatir sobre el capital global y sectores estratégicos, se celebra en un contexto geopolítico complejo y concluirá con la participación del presidente Trump.

En ese escenario, Venezuela intenta reposicionarse como destino de inversión.

Sin embargo, el contraste entre el discurso oficial, las tensiones políticas internas y las críticas externas, incluido el desconcertante cierre de su intervención, deja en evidencia que la promesa de “seguridad jurídica” sigue siendo uno de los puntos más sensibles -y disputados- en el futuro inmediato del país.