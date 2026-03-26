Carlos Giménez exige liberación de adolescente de 16 años preso tras protestas en Morón

El congresista republicano de Florida Carlos A. Giménez publicó este jueves un video en X denunciando la detención de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años detenido en Cuba desde el 16 de marzo tras las protestas de Morón, y exige su liberación inmediata.

En el video, Giménez describió la situación con indignación: "Estoy mirando el rostro de un niño de 16 años y estoy más que indignado. Jonathan Muir debería estar en un salón de clases, practicando deportes y soñando con su futuro. En cambio, está entre rejas, otra víctima de la implacable represión del régimen de Castro contra su propio pueblo".

El caso coincide con la noticia de que el Tribunal de Ciego de Ávila rechazó el habeas corpus presentado a favor del menor.

Jonathan fue detenido el 16 de marzo cuando acudió junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial en Morón, Ciego de Ávila.

El padre fue liberado ese mismo día a las 5:30 de la tarde, pero el menor fue trasladado al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila.

Las autoridades lo vinculan con las protestas del 13 y 14 de marzo en Morón y lo amenazan con procesarlo "con todo el peso de la ley".

Este mismo jueves, el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila rechazó la solicitud de habeas corpus presentada a favor del adolescente, cerrando una de las pocas vías legales disponibles para cuestionar su detención.

El observatorio independiente Alas Tensas advirtió sobre la gravedad de la decisión en un caso que involucra a un menor de edad.

Jonathan en peligro

El caso genera alarma adicional por el estado de salud de Jonathan.

El adolescente padece deshidrosis en la piel con infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo, condición que lo ha puesto en peligro de vida en varias ocasiones y requiere medicación constante.

Su padre denunció que el menor no recibe atención médica adecuada y muestra deterioro psicológico: "Mi hijo ha sido afectado psicológicamente, lo notamos. Hoy es el noveno día de encierro y el lunes pasado, cuando lo visitamos, ya a él le parecía que pasaron 15 días", declaró el pastor Muir Ávila.

Giménez señaló que Jonathan fue arrestado "simplemente por salir a las calles a pedir cambios" y concluyó: "La libertad no es una sugerencia, es un derecho. Y Jonathan merece recuperarla ahora".

La denuncia del congresista se suma a la de otros legisladores cubanoamericanos.

La congresista María Elvira Salazar ya había denunciado el encarcelamiento del menor cubano el martes, calificando la detención como muestra de la "brutalidad" del régimen, y el congresista Mario Díaz-Balart lo mencionó el miércoles al exigir la libertad de presos políticos cubanos.

El arresto de Jonathan se enmarca en las protestas del 13 y 14 de marzo en Morón, consideradas las más significativas desde el 11J de 2021, en las que cientos de manifestantes rodearon la sede del Partido Comunista gritando "¡Abajo la dictadura!" e incendiaron mobiliario del partido.

Cubalex documentó al menos 156 protestas y 47 detenciones en Cuba hasta el 17 de marzo, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó 35 acciones represivas entre el 13 y 16 de marzo, incluyendo la detención de dos menores de edad. Prisoners Defenders registró 1.214 presos políticos en Cuba en febrero de 2026, cifra récord.