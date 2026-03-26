Excarcelan a más de 20 presos políticos en Cuba: Sin listado oficial y bajo vigilancia estatal

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Al menos 21 cubanos sancionados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 han sido excarcelados en los últimos días, en medio de un proceso marcado por la opacidad y las dudas sobre su alcance real.

La organización Cubalex confirmó este 25 de marzo la salida de prisión de estas personas, tras el anuncio del gobierno cubano del pasado 12 de marzo sobre la liberación de 51 reclusos. Sin embargo, hasta ahora no existe una lista oficial ni detalles públicos verificables sobre quiénes han sido beneficiados ni bajo qué condiciones legales exactas.

Según el monitoreo independiente de Cubalex, todos los excarcelados habían sido condenados por su participación en el 11J, con penas que en varios casos superaban la década de prisión e incluso llegaban hasta los 22 años. Entre ellos figuran jóvenes, adultos y hasta un hombre de 65 años, lo que refleja el amplio espectro de cubanos castigados tras las protestas más grandes registradas en la isla en décadas.

Pero lejos de tratarse de liberaciones plenas, lo que se ha aplicado son medidas que permiten a los presos salir de la cárcel bajo estrictas condiciones, manteniéndolos bajo vigilancia y con riesgo de regresar a prisión en cualquier momento. Así lo subrayaron tanto Cubalex como la plataforma Justicia 11J, que también ha seguido de cerca el proceso.

“Estas medidas no extinguen las sanciones”, advirtió Justicia 11J en una actualización reciente, donde confirmó al menos 16 excarcelaciones dentro del mismo grupo y alertó sobre el control estatal que continúa pesando sobre los liberados.

La falta de transparencia es uno de los elementos que más preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Hasta ahora, las autoridades no han aclarado si se trata de presos políticos o comunes, ni han explicado los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiados. Tampoco se ha informado sobre la excarcelación de mujeres, lo que levanta interrogantes sobre una posible selectividad en el proceso.

Otro punto que contradice el discurso oficial es que varios de los excarcelados aún tenían por cumplir una parte considerable de sus condenas, pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que se priorizaría a quienes estaban próximos a completar sus sanciones.

Este proceso ocurre además en un contexto delicado. La liberación de los reclusos fue presentada por el gobierno como un gesto hacia el Vaticano, que históricamente ha mediado entre La Habana y Washington.

Organizaciones como Cubalex insisten en que continuarán documentando cada caso para ofrecer datos confiables a la ciudadanía y a las familias, muchas de las cuales aún viven entre la esperanza y la incertidumbre.

Mientras tanto, la realidad para estos cubanos excarcelados sigue lejos de la libertad plena: han salido de las prisiones, pero no del control del Estado.