Trump anuncia que su reunión con Xi Jinping “será un evento trascendental”

Donald Trump y Xi Jinping en Cumbre del G-20 en 2019 (Imagen de Referencia).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su esperada reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, ya tiene nueva fecha y promete ser un momento clave en la agenda internacional.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, Trump confirmó que el encuentro, inicialmente pospuesto por la reciente operación militar estadounidense en Irán, se celebrará finalmente en Beijing los días 14 y 15 de mayo.

Captura de Truth Social/Donald J. Trump.

“Será un evento trascendental”, afirmó el mandatario, al subrayar la importancia de este cara a cara entre las dos mayores potencias del mundo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos económicos.

En su mensaje, Trump también adelantó que la reunión no será un hecho aislado. Explicó que, como parte de los preparativos diplomáticos, tanto él como la Primera Dama, Melania Trump, recibirán posteriormente a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en Washington, en lo que describió como una visita recíproca.

El presidente destacó que ya hay equipos trabajando en la organización de estos encuentros, a los que calificó como “visitas históricas”, lo que refuerza la expectativa sobre posibles acuerdos o redefiniciones en la relación entre Washington y Beijing.

El anuncio llega en un momento en que la política exterior estadounidense mantiene en vilo a aliados y adversarios, y donde cualquier acercamiento o choque con China tiene repercusiones directas en la economía global, el comercio y la seguridad internacional.

Para muchos observadores, esta reunión podría marcar un punto de inflexión en una relación compleja, donde se entrecruzan competencia económica, disputas tecnológicas y tensiones estratégicas.

Mientras tanto, la confirmación del encuentro ya empieza a generar atención mundial, con la mirada puesta en lo que Trump anticipa como un evento de gran impacto.