Marrero presume del programa de gobierno y asegura que 'el déficit fiscal fue inferior a lo planificado'

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz afirmó este jueves que en el último mes el déficit fiscal fue inferior a lo planificado en más de 3.000 millones de pesos y la cuenta corriente se mantuvo con superávit, presentando estos datos como avances del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026.

En su publicación de X, Marrero reconoció que la implementación del programa se realiza "aun con severas limitaciones debido al cerco energético", en alusión a la crisis de combustible que paraliza la isla.

El presupuesto del Estado cubano para 2026 proyecta un déficit fiscal máximo de 74.500 millones de pesos cubanos (CUP), con ingresos brutos de 484.121 millones y gastos totales de 550.590 millones.

Que el déficit mensual haya sido inferior en más de 3.000 millones a lo planificado supone –además de que sea cierto el dato– un resultado positivo dentro de ese marco, aunque la cifra es modesta frente al déficit anual proyectado.

El ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro Ale, había señalado previamente que al cierre de enero de 2026 "el resultado de la cuenta corriente es positivo y supera lo proyectado".

El Programa de Gobierno actualizado en febrero pasado fue aprobado por el Consejo de Ministros tras consultas populares.

Incluye 10 objetivos generales, 111 objetivos específicos, 505 acciones y 309 indicadores. Sus prioridades son la autonomía empresarial y municipal, la producción local de alimentos, el cambio de matriz energética y el redimensionamiento del aparato estatal.

Las cifras que presenta el primer ministro contrastan con un panorama económico que los propios datos oficiales no logran disimular.

El PIB cubano cayó un 5% en 2025, acumulando una contracción del 23% desde 2019, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana. Economistas independientes proyectan una caída adicional del 7,2% en 2026, muy lejos del 1% de crecimiento que estima el gobierno.

El telón de fondo es una crisis energética sin precedentes. Cuba no recibe petróleo desde hace más de tres meses, sufre cortes eléctricos de al menos 15 horas diarias y ha registrado siete colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en año y medio, incluyendo dos en la semana del 17 de marzo y otro el 22 de marzo.

La administración Trump bloquea las ventas de petróleo a Cuba desde enero de 2026, exigiendo la liberación de presos políticos y reformas estructurales.

A ese escenario se suma que GAESA, el conglomerado militar que controla el 40% del PIB y el 95% de las transacciones en divisas del país, opera sin obligaciones fiscales, lo que distorsiona cualquier análisis del desempeño presupuestario oficial.

Cuba figura además como la economía menos libre de América y segunda peor del mundo en 2026.

Un informe del Cuba Study Group publicado este miércoles estima que sanear la generación eléctrica cubana requeriría 6.612 millones de dólares, una cifra que el régimen está lejos de poder movilizar.

El propio Marrero admitió días atrás que el aparato del gobierno "teme" implementar el programa que ahora defiende como señal de avance.