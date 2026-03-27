Viceministro miente: con combustible Cuba tendría menos apagones, pero no dejaría de tenerlos

El viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, compareció este jueves en la Mesa Redonda para atribuir la crisis eléctrica cubana exclusivamente al embargo petrolero impuesto por la administración Trump mediante la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026.

Sin embargo, los datos demuestran que Cuba arrastraba una catástrofe energética de proporciones similares mucho antes de que esa medida entrara en vigor.

Ante las cámaras, Abad Vigoa aseguró que "a puerto cubano no ha tocado ningún barco con combustible adquirido o comprado en el mercado internacional" en más de tres meses, y que el país carece de diésel, fuel oil, gasolina, turbocombustible para aviación y gas licuado de petróleo.

Cifró en más de 1.400 MW la capacidad instalada lista para generar electricidad —1.100 MW de generación distribuida y 330 MW de motores en MOA, Patanas y el Mariel— que permanece paralizada por falta de combustible, lo que provoca un déficit promedio diario de 1.400 MW y de entre 1.800 y 1.900 MW en el pico eléctrico.

El propio funcionario admitió, sin advertir la contradicción, que "si dispusiéramos ese combustible en el mediodía no hubiera apagón o tuviéramos niveles muy inferiores de apagón, y en el pico eléctrico los niveles de apagón fueran de 400, 500, 600 MW que son manejables, que pueden ser distribuidos, planificables de otra manera diferente".

Esa declaración implica que, incluso con combustible, Cuba seguiría sufriendo apagones de cientos de megavatios.

Lo que el viceministro omite deliberadamente es que la crisis energética cubana es anterior y estructural.

En octubre de 2024, mucho antes de cualquier medida de Trump, se produjo un colapso total del Sistema Eléctrico Nacional que dejó sin luz a más de la mitad de la población durante casi 100 horas.

En diciembre de 2024, los déficits oscilaron entre 1.070 y 1.570 MW diarios. Entre septiembre y noviembre de 2025, los déficits alcanzaron entre 1.800 y 2.147 MW, con apagones de más de 20 horas en gran parte del país.

En diciembre de 2025, 97 centrales de generación distribuida ya estaban paradas por falta de diésel y fuel oil, representando más de 1.000 MW fuera de servicio, semanas antes de que la orden ejecutiva de Trump entrara en vigor.

El propio gobierno reconoció entonces que "2026 será difícil, habrá apagones".

Las raíces del colapso son estructurales: las siete centrales termoeléctricas principales tienen entre 35 y 50 años de antigüedad y operan con una tasa de disponibilidad del 35-45%, cuando el estándar internacional supera el 80%.

El sector energético recibió menos del 10% de las inversiones estatales entre 2019 y 2024, mientras el turismo acaparó el 40%.

Cuba produce internamente unos 40.000 barriles diarios de petróleo, menos de la mitad de sus necesidades, y dependía del petróleo venezolano, cuyo suministro ya venía reduciéndose antes de 2026.

La Orden Ejecutiva 14380 agravó una crisis ya existente al llevar a México —que cubría el 44% de las importaciones cubanas de petróleo, valoradas en 496 millones de dólares en 2025— a suspender envíos el 9 de enero de 2026, y a Venezuela a cesar suministros tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Pero presentar esas medidas como causa única equivale a ignorar décadas de desinversión y mala gestión del sistema eléctrico por parte de la dictadura.

El Cuba Study Group estima que la recuperación del sistema eléctrico cubano requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares y entre tres y cinco años, una cifra inalcanzable para una economía que el propio régimen ha llevado al colapso.