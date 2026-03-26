"Cuba no es un safari ideológico": Hija de padres cubanos estalla tras visitar la isla y constatar la crisis

Una española, hija de padres cubanos, conocida en Instagram como @hellentablada, publicó un video denunciando la situación en Cuba en el que arremete con rabia y dolor contra los participantes del Convoy Nuestra América que recientemente estuvieron en La Habana.

El video acumuló en menos de 24 horas más de 37.000 visualizaciones, 3.700 likes y 733 comentarios. La autora, que regresó de la isla hace aproximadamente una semana, dirige su indignación contra los cerca de 500 activistas de 30 países que llegaron a bordo del convoy organizado por CODEPINK, Progressive International y The People's Forum, con figuras como Pablo Iglesias y el streamer Hasan Piker.

"Me da la sensación que lo han visto como si fuera un espectáculo. Subidos a autobuses con petróleo, tomando fotos como si esto fuera un safari ideológico", afirma en el video. También denuncia que un integrante de la misma flotilla habría puesto a bailar a niños cubanos a cambio de comida: "Con una galletita así, poniendo a bailar a los niños a cambio de comida. Es indignante".

Elena Tablada abre el video con una confesión que resume el peso de lo vivido: "Volví a Cuba y no sabes lo que cuesta digerirlo. Hay cosas que no sabes si contar porque el miedo todavía existe". Y deja claro que su posición no responde a ninguna ideología: "Esto no es política, no es ser de derechas o de izquierdas. Esto es una cuestión de humanidad".

Su testimonio tiene raíces familiares directas en la represión del régimen. Su abuelo pasó cuatro años en las UMAP, los campos de trabajo forzado creados por Fidel Castro entre 1965 y 1968, donde fueron internados unos 30.000 jóvenes considerados "indeseables". Su madre fue detenida en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado cubana, conocida por sus interrogatorios. Ambos, dice, salieron con lo puesto y dejaron atrás el rencor.

Desde esa experiencia, la autora traza un retrato descarnado de la Cuba actual: "Un país sin derechos, sin comida, sin agua, sin luz, sin dignidad. Cuba ya no da para más, señores, Cuba está rota". Y recuerda que la represión no ha desaparecido: "El cubano si habla, si dice lo que vive, si dice lo que piensa, si pide libertad, puede acabar hasta en prisión".

En la descripción del video, escribe: "Cuba no es un safari ideológico. Se sufre y se pelea por la vida, por sobrevivir". Y cierra con un llamado que resume todo su mensaje: "El cubano no quiere limosnas. El cubano quiere libertad. Cuba es de los que están dentro, de los que están fuera, de por los que nos corre de sangre cubana. Cuba es de todos nosotros. ¡Unámonos!".

El video se publica en un momento en que Cuba atraviesa su peor crisis desde la fundación de la revolución. Los apagones superan las 20 horas diarias tras el corte del suministro de petróleo venezolano, el PIB podría contraerse un 7,2% en 2026 —acumulando una caída del 23% desde 2019—, y el 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

La flotilla transportó entre 20 y 50 toneladas de ayuda valorada en 500.000 dólares, mientras Pablo Iglesias relativizaba la crisis desde un hotel de cinco estrellas tras reunirse con funcionarios del Partido Comunista.

No ha sido la única voz crítica con el convoy. Un participante de la flotilla a Gaza criticó duramente el Convoy Nuestra América a Cuba, y el escritor español Juan Soto Ivars también cargó contra la iniciativa pro-régimen.