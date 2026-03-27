Régimen cubano entrena a estudiantes para la guerra

El régimen cubano realizó este viernes el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 en todas las instituciones de educación superior del país, con prácticas de tiro con fusiles AK, arme y desarme de minas antitanques y antipersonales, y ejercicios de combate, en una jornada que se extendió desde las 08:30 hasta las 13:00 horas en municipios de todas las provincias.

El ejercicio, convocado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en coordinación con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y las FAR, no se limitó a jóvenes universitarios: la militarización sistemática que impulsa el régimen desde enero de 2026 alcanza también a niños en edad escolar, integrados en las estructuras de la llamada "guerra de todo el pueblo".

El MINFAR justificó la jornada con un mensaje en sus redes sociales: "La defensa de la patria es el deber de cada cubano, nuestra concepción de la guerra de todo el pueblo es un sentimiento sagrado".

Captura de Facebook

En Camagüey, los Centros Universitarios Municipales de Jimaguayú y Sierra de Cubitas participaron con formación general, preparación militar y conversatorios con veteranos de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

La Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" describió las jornadas como "un espacio vital para consolidar la unidad indisoluble entre la universidad, el pueblo y las FAR".

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En Matanzas, los estudiantes se concentraron en el Campo de Tiro de Buey Vaca, con participación de la Universidad de Ciencias Médicas.

El Bastión Universitario 2026 fue dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la victoria en Playa Girón, y se enmarca en la declaración oficial de 2026 como "Año de preparación para la defensa".

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Esa declaración llegó tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, operación en la que murieron 32 militares cubanos que formaban parte de su dispositivo de seguridad personal.

Desde entonces, el Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó planes para el paso al Estado de Guerra y el régimen ha intensificado los ejercicios militares cada sábado, con maniobras que incluyen drones, cohetes, fusiles AK-47 y hasta yuntas de bueyes para bloqueo de carreteras.

El Ejército Occidental llegó a declarar en marzo estar listo para enfrentar a unidades élite como la Delta Force estadounidense, declaración que generó burlas generalizadas en redes sociales por el carácter obsoleto del armamento exhibido.