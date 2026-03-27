Régimen cubano entrena a estudiantes para la guerra

El régimen cubano realizó este viernes el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 en todas las instituciones de educación superior del país, con prácticas de tiro con fusiles AK, arme y desarme de minas antitanques y antipersonales, y ejercicios de combate, en una jornada que se extendió desde las 08:30 hasta las 13:00 horas en municipios de todas las provincias.
El ejercicio, convocado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en coordinación con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y las FAR, no se limitó a jóvenes universitarios: la militarización sistemática que impulsa el régimen desde enero de 2026 alcanza también a niños en edad escolar, integrados en las estructuras de la llamada "guerra de todo el pueblo".
El MINFAR justificó la jornada con un mensaje en sus redes sociales: "La defensa de la patria es el deber de cada cubano, nuestra concepción de la guerra de todo el pueblo es un sentimiento sagrado".
En Camagüey, los Centros Universitarios Municipales de Jimaguayú y Sierra de Cubitas participaron con formación general, preparación militar y conversatorios con veteranos de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).
La Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" describió las jornadas como "un espacio vital para consolidar la unidad indisoluble entre la universidad, el pueblo y las FAR".
En Matanzas, los estudiantes se concentraron en el Campo de Tiro de Buey Vaca, con participación de la Universidad de Ciencias Médicas.
El Bastión Universitario 2026 fue dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la victoria en Playa Girón, y se enmarca en la declaración oficial de 2026 como "Año de preparación para la defensa".
Esa declaración llegó tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, operación en la que murieron 32 militares cubanos que formaban parte de su dispositivo de seguridad personal.
Desde entonces, el Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó planes para el paso al Estado de Guerra y el régimen ha intensificado los ejercicios militares cada sábado, con maniobras que incluyen drones, cohetes, fusiles AK-47 y hasta yuntas de bueyes para bloqueo de carreteras.
El Ejército Occidental llegó a declarar en marzo estar listo para enfrentar a unidades élite como la Delta Force estadounidense, declaración que generó burlas generalizadas en redes sociales por el carácter obsoleto del armamento exhibido.
Preguntas frecuentes sobre la militarización en Cuba y el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 en Cuba?
El Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 es una actividad militar organizada por el régimen cubano en la que participan estudiantes de instituciones de educación superior. Incluye prácticas de tiro con fusiles AK, ejercicios de combate y manejo de minas antitanques y antipersonales, con el fin de preparar a la población para la defensa nacional bajo la doctrina de la "guerra de todo el pueblo".
¿Por qué el régimen cubano está intensificando los ejercicios militares en 2026?
Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el régimen cubano ha declarado 2026 como el "Año de Preparación para la Defensa". El gobierno cubano busca proyectar una imagen de cohesión y fortaleza interna ante una supuesta amenaza externa, utilizando ejercicios militares como herramienta de propaganda en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.
¿Qué papel juega la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la militarización de los estudiantes en Cuba?
La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) coordina con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y las FAR para organizar y convocar actividades militares como el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario. La FEU participa activamente en la integración de los jóvenes en la doctrina militar del régimen, promoviendo la unidad entre la universidad, el pueblo y las fuerzas armadas.
¿Cómo reacciona la población cubana ante estos ejercicios militares?
La reacción de la población cubana a estos ejercicios es de escepticismo y crítica. Muchos ciudadanos consideran que los ejercicios militares son más una propaganda del régimen que una preparación real para la defensa del país. Las redes sociales reflejan una mezcla de burlas y críticas ante el uso de armamento obsoleto y la realidad de un país en crisis, con apagones y escasez de recursos básicos.
¿Qué impacto tiene la militarización en la vida diaria de los cubanos?
La militarización intensiva afecta la vida diaria de los cubanos al consumir recursos y tiempo que podrían destinarse a mejorar las condiciones económicas y sociales del país. El gobierno no ha detallado cómo estas actividades militares impactan en la vida laboral, educativa y comunitaria, pero la constante preparación militar puede desviar la atención de las necesidades urgentes de la población.
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