Gerardo Hernández responde a Sandro Castro: "Mi licencia de bicitaxi la saqué hace años"

Poco después de que Sandro Castro dijera que Gerardo Hernández quería imitarlo con el triciclo, el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) compartió en redes sociales un video en el que aparece conduciendo un bicitaxi durante la pandemia de COVID-19.

“Siento mucho si a los enemigos de la Revolución les disgusta vernos en bicitaxi, pero mi licencia la saqué desde hace muchos años”, afirmó Hernández al difundir el material, en el que se le ve recorriendo calles de La Habana con nasobuco, al igual que otras personas en la vía pública, en un contexto marcado por las restricciones sanitarias de la época.

Facebook / Gerardo de Los Cinco

Las reacciones al post han sido mayoritariamente críticas. Algunos usuarios reaccionaron en tono burlón. “Cuidado con los tarros y el techo del bicitaxi”, escribió un internauta. Otro comentó: “Qué bien monta bicicleta Cornelio”.

También hubo cuestionamientos directos al contenido. “Qué mal te queda la burla hacia el pueblo”, expresó un usuario. Otro señaló: “Cómo te burlas del pueblo”.

A estos se sumaron otros comentarios en la misma línea crítica, como: “Qué gracioso jugando con la desgracia del cubano” y “Se ha puesto de moda la ridiculez en este país”.

Algunos usuarios también ironizaron sobre la explicación ofrecida por Hernández: “¿Ya vas ensayando?” y “Hay que arrestar al que te dio la licencia porque un milímetro más y te subes en la acera”. Otros insistieron en el carácter oportunista del video: “Eso es de cuando la covid, hazlo ahora” y “Claro, ahora saca videos viejos”.

Las alusiones a Sandro Castro también estuvieron presentes: “Competencia con Sandro de quién es mas ridículo”; "Cornelio, tú siempre tan creativo, estás hecho un influencer comunista. Ya Sandro Castro tiene competencia"; “Quiere imitar a Sandro”; "Quieres emular con Sandro" “Ahora todos quieren montarse en el show del triciclo”, le dijeron.

El episodio se produce después de que Sandro Castro dijera de Hernández “Ahora me quiere emitar* con el triciclo”, en referencia a la aparición del dirigente manejando este tipo de transporte.

Tras la difusión de imágenes de Hernández en La Güinera, usuarios en las redes reaccionaron con críticas y burlas y aludiendo también a que quería hacerse el gracioso o copiar al nieto de Fidel Castro: “Echando competencia con Sandro”, le dijeron.

El cruce entre ambas figuras ha alimentado un debate recurrente en redes sociales, donde las publicaciones de dirigentes vinculados al poder suelen generar reacciones críticas cuando son percibidas como alejadas de la realidad cotidiana en Cuba.