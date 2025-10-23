"Él no sufre lo que el cubano de a pie": Críticas a Silvio tras decir que nunca se ha desilusionado de la Revolución

Vídeos relacionados:

Las declaraciones de Silvio Rodríguez asegurando que nunca se ha desilusionado de la Revolución, han desatado una oleada de críticas entre cubanos dentro y fuera de la isla, que le reprochan haber vivido con privilegios al amparo del régimen, mientras el pueblo sufre apagones, hambre y represión.

En una entrevista con la edición en español de Rolling Stone, el trovador cubano, de 79 años, reafirmó su fidelidad al proceso revolucionario: “Desilusionado de la revolución nunca me he sentido, jamás. Desilusionado de alguna gente, sí, por supuesto”. También tuvo palabras elogiosas para Fidel Castro, a quien definió como “un tipo genial”, y defendió el concepto mismo de Revolución como algo “necesario”, aunque no perfecto.

Pero para muchos cubanos, esas palabras resultaron insultantes en medio de una Cuba que sufre una crisis profunda, con apagones diarios, falta de medicamentos, inflación descontrolada y un éxodo histórico. La reacción fue casi inmediata. En el post de Facebook que CiberCuba publicó sobre la entrevista, decenas de personas coincidieron en un mismo diagnóstico: Silvio no vive en la realidad del pueblo cubano.

La activista Amelia Calzadilla fue una de las primeras en reaccionar, escribiendo: “La respuesta es super sencilla. Este viejo no vive con el sistema como todos nosotros, vive del sistema como los vividores que conocemos. Fin de la cita”.

Otros usuarios cuestionaron directamente la desconexión del artista con la vida real. “Él no sufre lo que sufre el cubano de a pie”, apuntó un comentario. “Claro, si vives en las mejores peceras de las clarias”, ironizó otro. Uno fue más específico: “El día que Silvio se atienda en el Clínico de 26, sentirá que hay cosas ‘perdidas’ más importantes que el Unicornio”, en alusión a una de sus canciones más célebres.

La crítica más repetida fue la de que Silvio, desde hace décadas, ha sido parte de la élite cultural oficialista y ha gozado de privilegios inalcanzables para la mayoría. “Con una guitarra cantando y viviendo bien, cualquiera”, resumió un usuario. “Él vive en una franja de confort”, dijo otro. La frase “vive dentro de Cuba, pero no en Cuba” apareció varias veces.

Lo más leído hoy:

Algunos recordaron que, aunque el trovador se ha mostrado crítico en el pasado con ciertas decisiones del gobierno, siempre ha sido funcional al sistema. “Siempre al lado de los dictadores”, escribió alguien. “Este es como la hoja de caimito, según sople el viento”, afirmó otro, aludiendo a su aparente capacidad para cambiar el tono según el momento político.

También hubo cuestionamientos a su postura moral. “No hay nada más patético que un esclavo defendiendo sus cadenas”, sentenció un internauta. “Él camina sobre el pueblo, siempre fue un oportunista; ni revolucionario ni de pueblo”, se leía en otro mensaje. Uno de los comentarios más duros afirmaba: “No te has desilusionado porque siempre has sido un arrodillado y sumiso de la Revolución. No te importa lo que sufren los demás”.

Incluso se aludió a su historial político: “Lo reeducaron bien en la UMAP. Qué le habrán hecho que todavía le dura”, decía una usuaria, refiriéndose a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción donde fueron internados miles de jóvenes en los años 60 por su orientación sexual o creencias religiosas. Aunque algunos lo recuerdan como víctima, otros lo acusan de haber girado hacia el régimen más adelante: “Este personaje estuvo en la UMAP junto con mi padre y después se viró a favor de la robó-lución”.

La contradicción entre su discurso político y su vida cómoda fue uno de los focos de mayor irritación. “Claro, si a costa de la Revolución se hizo millonario”, comentó una persona. “Clase de descarado. Él ha vivido bien entre la miseria”, escribió otra. Uno fue más lejos: “Ese señor doble cara tiene hasta criados y siempre ha estado al lado de los explotadores, no de los explotados”.

También se cuestionó su papel dentro del aparato cultural del régimen. “Este hizo el negocio perfecto. Entró en la red de corrupción del PCC. Hay gente que sabe oler por dónde entra el billete. Hombre de negocios”, opinó alguien. Otro recordaba: “¿Qué habrá recibido? Hace poco hizo declaraciones interesantes, llamaba a la reflexión y a hacer cambios… ahora dice esto. Inentendible”.

Entre las muchas referencias a sus canciones, la más repetida fue una línea de su tema “Te doy una canción”: “La ciudad se derrumba y yo cantando”. Para muchos, la frase se ha vuelto literal. “Tu revolución se cae a pedazos, Silvio, y tú sigues cantando como si nada”, sentenció un usuario.

Aunque hubo alguna voz aislada en su defensa, la reacción masiva fue de repudio. Muchos confesaron sentirse decepcionados por alguien a quien admiraron. “Tanta admiración que le tenía… es una pura decepción”, dijo un usuario. Otros fueron más lapidarios: “Yo no lo juzgo, fue un ícono, pero el gobierno lo llenó de prebendas… ahora no va a nadar contra la corriente”. Y otro concluyó: “Silvio nunca se desilusionó porque nunca tuvo que vivir como nosotros”.

En un país donde muchos sienten que ya no tienen voz ni esperanzas, las palabras del trovador cayeron como una provocación. Y su silencio ante los comentarios, también.