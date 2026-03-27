“Para decir que dieron algo”, cubanos ante ayuda de México en Cienfuegos

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La distribución en Cienfuegos de un donativo de alimentos enviado por México ha generado una oleada de reacciones críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos cuestionan tanto la cantidad de productos entregados como los criterios utilizados para definir a los beneficiarios.

El Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos informó en Facebook que ya se encuentra en el territorio la totalidad del donativo, destinado a “proteger a nuestras familias más vulnerables”. Según la publicación, la entrega incluye productos como arroz, frijoles, aceite, sardinas, galletas, compotas y conservas, distribuidos de forma diferenciada entre embarazadas, niños con bajo peso, adultos mayores, centros de salud y hogares sin amparo familiar.

Facebook / Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos

Las autoridades detallaron que la distribución prioriza a embarazadas, niños, núcleos vulnerables, centros educativos y de salud, así como instituciones sociales. Entre los productos mencionados figuran módulos con cantidades limitadas, en muchos casos de una o dos unidades por beneficiario, según la categoría asignada.

Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la publicación provocó una fuerte respuesta de los usuarios, marcada por el descontento y la frustración ante la situación económica del país.

Uno de los comentarios resumió el malestar con una frase directa: “Eso es para decir que dieron algo”. Otros cuestionaron el alcance real de la ayuda: “Da vergüenza con tanta propaganda y que sea tan insignificante (Dios mío)”.

También abundaron las críticas sobre los criterios de selección. “Todos los núcleos en Cuba somos vulnerables”, afirmó un usuario, mientras otro señaló: “Es que en estos momentos todo el pueblo de Cuba está vulnerable”.

Las dudas sobre quiénes reciben realmente los productos fueron recurrentes. “¿Cuáles son las familias vulnerables?”, preguntó una persona, en línea con otros comentarios que cuestionaron la falta de claridad en la clasificación.

Varios mensajes pusieron el foco en grupos que, según los usuarios, han quedado fuera o insuficientemente atendidos. “¿Para adultos mayores? ¿Solo una lata de vegetales?”, escribió un internauta, mientras otro reclamó: “Y leche para los niños”.

Al mismo tiempo, algunas reacciones combinaron críticas al sistema con agradecimientos al país donante. “Gracias México. Sería muy mal agradecida si no doy gracias a ese Gobierno y a ese pueblo”, expresó un usuario.

Otros comentarios reflejaron una crítica más estructural sobre la dependencia de la ayuda externa: “Hasta cuando este país va a vivir como un mendigo, con donaciones y ayudas”.

Las dudas sobre la distribución también estuvieron presentes: “Ojalá y llegue a los casos sociales”, escribió una persona, mientras otra cuestionó: “¿Llegará eso al pueblo?”.

Las reacciones observadas en Cienfuegos se repiten en otros territorios del país, donde la entrega de donativos ha generado debates similares sobre la extensión de la vulnerabilidad y la efectividad de la distribución.

En Minas de Matahambre, en Pinar del Río, la entrega de módulos de alimentos donados por México y el Programa Mundial de Alimentos también provocó críticas. Entre los comentarios destacaron frases como: “Vulnerable está el pueblo entero que necesita comida” y “Familias vulnerables, pero si vulnerables somos todos en este país”.

Asimismo, la reciente llegada de cargamentos de arroz donados por China reactivó cuestionamientos sobre la dependencia alimentaria, con usuarios que señalaron que “Es que un país no puede subsistir únicamente a través de donaciones”, en medio de la distribución de estos envíos en la isla, como ocurrió tras la llegada de nuevos cargamentos a La Habana.

En otro caso, la ayuda entregada a un menor tras uno de los envíos mexicanos se redujo a “un paquete de galletas María y dos latas de atún”, según se denunció tras la distribución de donativos en la isla, lo que alimentó la percepción de que la magnitud de los cargamentos no se corresponde con lo que finalmente recibe la población, como se evidenció en este caso documentado.

Estos episodios ocurren en medio de una crisis económica y alimentaria prolongada en Cuba, marcada por la escasez de productos básicos, apagones frecuentes y un deterioro sostenido de las condiciones de vida, que ha llevado a que cada vez más ciudadanos se identifiquen como vulnerables.