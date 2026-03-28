USAV Wilson Wharf: El buque de guerra de EE.UU. que salió de Guantánamo y navega cerca de la costa norte de Cuba

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El buque militar estadounidense USAV Wilson Wharf zarpó este sábado de la Base Naval de Guantánamo y fue detectado navegando a lo largo de la costa norte de Cuba en dirección oeste, según datos del sistema de identificación automática (AIS) publicados por el rastreador marítimo @FlconEYES en X.
El avistamiento se registró a la 1:14 de la madrugada, cuando el buque se encontraba en las coordenadas 21°11.340 N / 75°10.590 W, navegando a una velocidad de entre 9.7 y 10 nudos con rumbo noroeste, a unos 296-304 grados.
El USAV Wilson Wharf es un buque del Ejército de Estados Unidos, clasificado como embarcación de desembarco tipo roll-on/roll-off (Ro-Ro) con rampa de proa, diseñado para transportar vehículos militares pesados, contenedores y carga general en operaciones costeras y anfibias.
Pertenece a la clase LCU 2000, también conocida como clase Runnymede, y lleva la designación LCU-2011.
El barco mide 53 metros de eslora por 12 metros de manga, desplaza aproximadamente 575 toneladas y puede alcanzar los 12 nudos en vacío y 10 nudos con carga, con una autonomía de 4,500 millas náuticas. Está asignado a la 7.ª Brigada de Transporte (Expedicionaria), con base en Joint Base Langley-Eustis, en el estado de Virginia.
El historial AIS indica que el Wilson Wharf entró a la Bahía de Guantánamo el 4 de octubre de 2025, salió el 13 de ese mismo mes y volvió a entrar ese mismo día, sin registro de salida hasta el avistamiento de este sábado, lo que indica que permaneció en la base durante más de cinco meses.
El movimiento del buque se produce en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe.
En enero de 2026, el Comando Sur reposicionó los buques anfibios USS Iwo Jima y USS San Antonio frente a la costa norte de Cuba. En febrero, al menos tres buques militares fueron detectados a menos de ocho millas náuticas de esa misma costa.
La Operación Southern Spear, activa desde septiembre de 2025, refuerza la vigilancia en la región contra el narcotráfico y el contrabando vinculados a Cuba y Venezuela, con un costo estimado de cerca de 3,000 millones de dólares hasta febrero de 2026.
El Wilson Wharf no es ajeno a misiones de alto perfil. En marzo de 2024 participó en la operación logística hacia Gaza (JLOTS), zarpando junto al LSV-6 USAV SP/4 James A. Loux y otros buques del Ejército desde Fort Eustis hacia el Mediterráneo Oriental.
El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, declaró en marzo de 2026 que Estados Unidos mantiene planes de contingencia para gestionar un posible éxodo masivo y crisis humanitaria en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la presencia militar de Estados Unidos cerca de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el propósito del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Cuba?
El despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluido cerca de Cuba, tiene como objetivo principal reforzar la vigilancia contra el narcotráfico y el contrabando, en el marco de la Operación Southern Spear. Esta operación busca disuadir actividades ilícitas y proteger la seguridad en la región, en un contexto de tensiones geopolíticas relacionadas con Cuba y Venezuela.
¿Qué tipo de buque es el USAV Wilson Wharf y cuál es su función?
El USAV Wilson Wharf es un buque del Ejército de Estados Unidos, clasificado como embarcación de desembarco tipo roll-on/roll-off (Ro-Ro) con rampa de proa. Está diseñado para transportar vehículos militares pesados, contenedores y carga general en operaciones costeras y anfibias. Pertenece a la clase LCU 2000, también conocida como clase Runnymede, y lleva la designación LCU-2011.
¿Cómo se relaciona el movimiento del USAV Wilson Wharf con la actividad militar en el Caribe?
La salida del USAV Wilson Wharf de Guantánamo y su navegación hacia la costa norte de Cuba se produce en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en la región. En los últimos meses, Estados Unidos ha reposicionado varias unidades navales en el Caribe, incluyendo buques anfibios y portaaviones, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia y disuadir posibles amenazas en la zona.
¿Qué implica la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de Cuba para su seguridad?
La presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de Cuba no implica automáticamente una acción militar contra la isla. Estados Unidos realiza despliegues regulares en la región, que pueden ser parte de ejercicios de rutina o demostraciones de fuerza. Sin embargo, este tipo de movimientos genera atención y preocupación debido a la histórica tensión política entre ambos países.
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