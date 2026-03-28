Buques de guerra de EE.UU. presentes en el norte de Cuba mientras se acerca el tanquero ruso

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La presencia de varios buques de Estados Unidos en las cercanías del norte de Cuba coincide con el avance del petrolero ruso Anatoly Kolodkin hacia el Caribe, en un escenario que refuerza la tensión geopolítica en la región.
Datos de seguimiento marítimo, compartidos por el analista Falcon en X, muestran que unidades estadounidenses operan activamente en el estrecho de la Florida, las Bahamas y el oriente cubano.
Entre ellas destaca el CG Tahoma, identificado como buque de la Guardia Costera, navegando al este de Florida con una velocidad aproximada de 11,3 nudos y en ruta hacia el Caribe.
También se observa al Richard Etheridge, otra embarcación estadounidense, al sur de los Cayos de Florida, así como un warship (buque de guerra) operando al norte de las Bahamas a una velocidad cercana a 20,9 nudos.
Más al sur, próximo a la costa oriental de Cuba, aparece el USAV Wilson Wharf, con velocidad de unos 10,1 nudos.
La distribución de estos medios navales sugiere un despliegue estratégico en puntos clave de acceso al Caribe, en momentos en que Washington mantiene una política firme contra el suministro de petróleo ruso a la isla.
El avance del petrolero ruso en medio de la presión de Washington
Este movimiento coincide con el acercamiento del tanquero ruso Anatoly Kolodkin, que continúa su travesía por el Atlántico rumbo al Caribe.
Los datos más recientes indican que la embarcación navega con rumbo 226° a una velocidad de aproximadamente 13 nudos, manteniendo su trayectoria hacia la región.
La posición actual del petrolero lo sitúa al este del arco de las Antillas, aún a distancia considerable, pero en línea con su ruta prevista hacia el Caribe. Su avance ocurre tras el anuncio de restricciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, que prohíben el envío de crudo ruso a Cuba.
El despliegue naval estadounidense no implica necesariamente una acción directa contra el buque ruso, pero sí evidencia un monitoreo activo del tráfico marítimo en la zona.
Interceptar un petrolero en aguas internacionales supondría riesgos legales y diplomáticos, especialmente en un contexto de alta sensibilidad entre Washington y Moscú.
Mientras tanto, la crisis energética en Cuba continúa agravándose. La falta de combustible ha provocado apagones prolongados y un deterioro sostenido de la vida cotidiana en la isla, lo que aumenta la presión sobre el régimen para garantizar suministros.
En este escenario, el eventual arribo del Anatoly Kolodkin podría aliviar parcialmente la escasez, pero también pondría a prueba la política de sanciones de Estados Unidos. La presencia de buques estadounidenses en la zona refuerza la vigilancia sobre cualquier operación que pudiera violar estas restricciones.
La situación deja en evidencia, una vez más, la dependencia energética de Cuba de aliados externos y la fragilidad de su sistema, en medio de un pulso internacional que tiene como telón de fondo la crisis interna que enfrenta la población.
Preguntas frecuentes sobre la tensión geopolítica entre EE.UU., Rusia y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay buques de guerra de EE.UU. cerca de Cuba?
La presencia de buques de guerra de EE.UU. cerca de Cuba se debe a un despliegue estratégico en respuesta al avance del petrolero ruso Anatoly Kolodkin hacia el Caribe. Este despliegue busca monitorear y posiblemente interceptar el suministro de petróleo ruso a Cuba, en un contexto de sanciones impuestas por EE.UU. para limitar el acceso energético del régimen cubano.
¿Cuál es el impacto del petrolero ruso Anatoly Kolodkin en la crisis energética de Cuba?
El petrolero ruso Anatoly Kolodkin podría aliviar parcialmente la crisis energética en Cuba al proveer un suministro significativo de crudo. Sin embargo, la llegada del buque está en duda debido a las sanciones de EE.UU. y la vigilancia naval en la región. La escasez de combustible ha provocado apagones prolongados y un deterioro de la vida cotidiana en la isla.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos para bloquear el suministro de petróleo ruso a Cuba?
Estados Unidos ha emitido sanciones que prohíben explícitamente el envío de petróleo ruso a Cuba. Estas medidas están diseñadas para restringir las fuentes externas de energía al régimen cubano y aumentar la presión interna, en un esfuerzo por debilitar al gobierno de La Habana y sus aliados internacionales.
¿Cómo está afectando la crisis energética a la población de Cuba?
La crisis energética en Cuba está provocando apagones prolongados, afectando el funcionamiento de servicios básicos y deteriorando la calidad de vida de la población. La escasez de combustible ha reducido drásticamente la generación eléctrica, exacerbando un malestar social creciente y evidenciando la dependencia del régimen cubano de aliados externos.
¿Qué significa la presencia de la Guardia Costera de EE.UU. para el petrolero ruso Anatoly Kolodkin?
La presencia de la Guardia Costera de EE.UU. sugiere un monitoreo activo del tráfico marítimo en la región, especialmente del petrolero ruso Anatoly Kolodkin. Aunque no implica necesariamente una acción directa, representa una estrategia de vigilancia para evitar cualquier operación que viole las sanciones estadounidenses contra el suministro de petróleo ruso a Cuba.
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