En abandono total una famosa escuela primaria en Cuba: "Fue la más grande en América Latina"

Un video publicado en Facebook muestra el estado de deterioro en que se encuentra la Escuela Mixta Victoria de Girón, en Nuevitas, Camagüey, un centro que fue en su momento la escuela primaria más grande de América Latina.

El centro educativo en la actualidad presenta paredes desgastadas, ventanas rotas y espacios abandonados.

El reel, publicado por la usuaria Grether Sánchez, ha generado una ola de nostalgia y tristeza tanto entre los exalumnos que aún viven en Camagüey como en quienes residen en el exterior.

"Victoria de Girón, la escuela primaria más grande de toda América Latina. Pero para nosotros fue mucho más que eso. Fue el lugar donde aprendimos a leer, a escribir, a soñar", dice Grether en el video.

Las imágenes del reel muestran cómo el paso del tiempo y el abandono han deteriorado gravemente las instalaciones del centro educativo, inaugurada el 26 de julio de 1979 con el nombre Escuela Primaria Los Micros.

El deterioro de esta emblemática escuela es un reflejo del estado general de la educación en Cuba, donde las autoridades han llegado a pedir a las familias que envíen a sus hijos a clases pese al colapso del sistema eléctrico, permitiendo incluso que asistieran sin uniforme.