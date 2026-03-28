En abandono total una famosa escuela primaria en Cuba: "Fue la más grande en América Latina"

Un video publicado en Facebook muestra el estado de deterioro en que se encuentra la Escuela Mixta Victoria de Girón, en Nuevitas, Camagüey, un centro que fue en su momento la escuela primaria más grande de América Latina.
El centro educativo en la actualidad presenta paredes desgastadas, ventanas rotas y espacios abandonados.
El reel, publicado por la usuaria Grether Sánchez, ha generado una ola de nostalgia y tristeza tanto entre los exalumnos que aún viven en Camagüey como en quienes residen en el exterior.
"Victoria de Girón, la escuela primaria más grande de toda América Latina. Pero para nosotros fue mucho más que eso. Fue el lugar donde aprendimos a leer, a escribir, a soñar", dice Grether en el video.
Las imágenes del reel muestran cómo el paso del tiempo y el abandono han deteriorado gravemente las instalaciones del centro educativo, inaugurada el 26 de julio de 1979 con el nombre Escuela Primaria Los Micros.
El deterioro de esta emblemática escuela es un reflejo del estado general de la educación en Cuba, donde las autoridades han llegado a pedir a las familias que envíen a sus hijos a clases pese al colapso del sistema eléctrico, permitiendo incluso que asistieran sin uniforme.
Preguntas frecuentes sobre el deterioro de la infraestructura educativa en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual de la Escuela Mixta Victoria de Girón en Nuevitas?
La Escuela Mixta Victoria de Girón se encuentra en un estado de deterioro total, con paredes desgastadas, ventanas rotas y espacios abandonados. Este centro educativo fue en su momento la escuela primaria más grande de América Latina, reflejando hoy el colapso del sistema educativo cubano.
¿Qué refleja el abandono de la Escuela Mixta Victoria de Girón sobre el sistema educativo en Cuba?
El deterioro de la Escuela Mixta Victoria de Girón es un reflejo del estado general del sistema educativo en Cuba, donde las autoridades han permitido el colapso de la infraestructura escolar, obligando a las familias a enviar a sus hijos a clases en condiciones precarias y sin recursos adecuados.
¿Qué otras instituciones educativas en Cuba enfrentan situaciones similares de abandono?
Además de la Escuela Mixta Victoria de Girón, otras instituciones como el Liceo de Guanabo y la escuela en Matanzas también enfrentan severo abandono. El deterioro de infraestructuras educativas es un problema extendido en toda Cuba, afectando tanto a escuelas primarias como a preuniversitarios en el campo.
¿Cuáles son las causas del deterioro de las escuelas en Cuba?
Las causas del deterioro de las escuelas en Cuba incluyen la falta de mantenimiento, la ineficaz gestión estatal y el desinterés gubernamental. La crisis económica y la mala administración han llevado al abandono de muchos centros educativos, afectando la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes.
¿Cómo impacta el colapso del sistema educativo en las familias cubanas?
El colapso del sistema educativo en Cuba tiene un impacto directo en las familias, quienes deben enfrentar la falta de recursos y condiciones adecuadas para la educación de sus hijos. La desidia gubernamental y el deterioro de las escuelas han generado malestar y desesperación entre los padres, que buscan soluciones en medio de la crisis.
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