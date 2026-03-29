Los padres médicos de Ramiro González le confesaron tras sus misiones: "Esta gente me robaron la vida"

El comediante cubano Ramiro González relató en el podcast "Escuela de Nada" cómo sus dos padres, ambos médicos que participaron en misiones internacionales del régimen cubano, regresaron con el mismo mensaje devastador: la Revolución les había arrebatado la vida.

El testimonio, publicado este domingo en X, forma parte del episodio titulado "La realidad de Cuba en 2026", grabado el pasado miércoles y descrito por quienes lo compartieron como "un clásico instantáneo".

González relata que cuando tenía 13 años, su padre fue enviado en una misión médica a Haití. Al regresar no guardó silencio: "Esta gente son unos ladrones. Todo lo que nos han dicho es mentira", le dijo.

La comparación fue directa y dolorosa. En Haití, a diferencia de Cuba, había comida y quienes tenían voluntad podían salir adelante. "Aquella gente es verdad que están en candela, pero los que tienen dos dedos de frente y quieren salir adelante, pueden lograrlo. Además, allá hay comida", describió el padre, según el relato de su hijo.

Años después, la madre de Ramiro —también médica— fue enviada en misión a Botsuana, en África. Ella había sido inicialmente más afín al discurso oficial y no compartía del todo la visión crítica de su exesposo, pero al regresar de África, rompió en llanto.

"Yo no estaba muy de acuerdo con tu papá, pero esta gente me robó la vida", le confesó entre lágrimas sobre el régimen.

La madre añadió una revelación que Ramiro describió como especialmente impactante. Cuando él era niño, ella le decía que se comiera la comida "porque los niños en África no tienen". Al volver de Botsuana, le aclaró la cruel ironía de aquella frase: "No era así. Eras tú el que no tenía comida".

El relato de González también aborda el adoctrinamiento que el régimen impone desde la infancia. "Cuando te sientas en el aula, lo primero que hacen en las escuelas en Cuba son 10 minutos de información política, donde el mundo se está acabando y nosotros progresamos y a ellos les duele", explicó el comediante.

Desde la enseñanza primaria los niños cubanos recitan el lema de la Organización de Pioneros José Martí: "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che".

El testimonio de los padres de Ramiro se enmarca en un patrón bien documentado: el régimen retiene la mayor parte de los salarios de los médicos enviados al exterior, obliga a los colaboradores a entregar sus pasaportes a supervisores y les prohíbe relacionarse libremente con la población local.

Organizaciones de derechos humanos han calificado este sistema como esclavitud moderna, y se estima que las misiones médicas generaban al régimen unos 11,000 millones de dólares anuales entre 2011 y 2015.

El episodio completo está disponible en YouTube y fue descrito por la página del podcast como uno de esos capítulos que se convierten en "un clásico instantáneo" por retratar realidades de Cuba "que ni siquiera somos capaces de imaginar si no te lo cuenta alguien que lo haya vivido".