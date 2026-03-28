Hackers iraníes filtran fotos antiguas del director del FBI en Cuba: Kash Patel aparece en bares icónicos de La Habana

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Un grupo de piratas informáticos afines a Irán ha desatado una nueva polémica al publicar más de 300 correos electrónicos y varias imágenes personales atribuidas a Kash Patel, actual director del FBI.

Entre el material filtrado destacan fotografías inéditas en las que Patel aparentemente se encuentra de visita en Cuba, incluyendo escenas en conocidos puntos turísticos de La Habana como la Bodeguita del Medio y el Floridita.

X / @geekcubano

Las imágenes, difundidas por el grupo “Handala”, muestran al funcionario en ambientes informales, algunas de ellas fumando habanos y compartiendo en espacios emblemáticos frecuentados por turistas extranjeros.

En una de las fotos se le observa sonriente frente a lo que parece ser la barra de la Bodeguita del Medio, mientras que en otra aparece junto a la estatua de Ernest Hemingway en el bar El Floridita.

Según el propio grupo, la filtración responde a acciones recientes del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que confiscaron varios dominios vinculados a operaciones cibernéticas iraníes. Handala asegura que los archivos divulgados forman parte de una represalia y advierte que podrían publicar más información en los próximos días.

El contenido filtrado incluye principalmente correos personales, intercambios familiares y fotografías antiguas. De acuerdo con reportes de NBC News citados por Telemundo la mayoría de los mensajes datan entre 2010 y 2012, aunque también hay registros más recientes, como un recibo de vuelo de 2022.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado la autenticidad total del material, y tanto el FBI como el Departamento de Justicia han evitado hacer comentarios oficiales.

Especialistas en ciberseguridad consideran que este tipo de filtraciones responde a estrategias de presión política más que a una amenaza inmediata. Alex Orleans, analista de inteligencia, señaló que los actores iraníes suelen almacenar información durante años para utilizarla en momentos de conveniencia.

La aparición de imágenes en Cuba añade un elemento sensible al caso. Aunque no hay evidencia de irregularidades, el contexto político y las tensiones históricas entre Washington y La Habana convierten cualquier vínculo en un tema de escrutinio público.

Además, el hecho de que un alto funcionario estadounidense haya visitado lugares asociados al turismo internacional en la isla podría generar cuestionamientos en ciertos sectores.

Este incidente se produce en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, con episodios recientes de ciberataques y advertencias mutuas.

El Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar a hackers que amenacen infraestructuras críticas estadounidenses.

Por ahora, el caso sigue en desarrollo y no está claro si la filtración tendrá consecuencias políticas o legales para Patel. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de figuras públicas frente a operaciones cibernéticas y el uso estratégico de información privada en conflictos internacionales.