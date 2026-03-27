Las organizaciones comunistas y de izquierda extranjeras detrás de la propaganda pro-régimen cubano en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El Convoy Nuestra América, que llegó a La Habana entre el 18 y el 24 de marzo, fue organizado por una red de al menos 23 organizaciones marxistas, socialistas y antiestadounidenses con vínculos extranjeros documentados, incluyendo conexiones con el Partido Comunista Chino.

El cuerpo organizador principal fue Progressive International, una organización anticapitalista fundada en 2020 cuyo manifiesto declara que el capitalismo es el virus que debe ser erradicado y advierte que "ganar elecciones no es suficiente".

Su consejo asesor incluye al parlamentario británico Jeremy Corbyn y al exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis, quien se describe a sí mismo como un "marxista errático".

Progressive International coorganizó el convoy junto a la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, descrita en un estudio de la CIA de 1978 como "una de las organizaciones de frente comunista más útiles al servicio del Partido Comunista Soviético".

Un nodo central de organización y financiamiento fue el People's Forum, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York cuyo director ejecutivo, Manolo de los Santos, habló en conferencias de prensa en La Habana.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes determinó en septiembre de 2025 que el People's Forum recibió más de $20 millones de Neville Roy Singham y su esposa Jodie Evans entre 2017 y 2022, canalizados a través de empresas fantasma y fondos de donantes asesorados, y que ha actuado como agente extranjero del Partido Comunista Chino mientras mantiene su estatus de exención fiscal.

Neville Roy Singham, un magnate tecnológico nacido en Estados Unidos que vendió su empresa por $785 millones en 2017, se mudó a Shanghái y en julio de 2023 asistió a un taller del Partido Comunista sobre "promover el partido internacionalmente".

En abril de 2024, De los Santos instó a unos 100 activistas reunidos en las oficinas del People's Forum en Manhattan a recrear el "verano de 2020", en referencia a los disturbios que causaron $400 millones en daños en todo el país, y a "darle a Joe Biden un verano caliente".

Isra Hirsi, hija de la representante Ilhan Omar, viajó a Cuba como parte de una delegación del People's Forum; previamente había sido suspendida del Barnard College por participar en protestas pro-Hamas en la Universidad de Columbia.

Code Pink, cofundada en 2002 por Jodie Evans y Medea Benjamin, fletó un avión para 100 participantes del convoy, entregó 6,300 libras de suministros médicos valorados en $433,000 y cobró $1,600 por participante.

Aproximadamente el 25% del financiamiento de Code Pink desde 2017 proviene de grupos vinculados a Singham, quien se casó con la cofundadora Evans en 2019; desde entonces, según documentos del Comité Judicial del Senado, ambas han apoyado abiertamente a China, con Evans describiendo públicamente a los uigures como "terroristas" y defendiendo su detención masiva.

El senador Tom Cotton escribió al fiscal general Bondi solicitando que el Departamento de Justicia investigue a Code Pink por posibles violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, citando sus vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina y Samidoun.

El People's Forum también sirve como patrocinador fiscal de la Brigada Venceremos, la organización de solidaridad Estados Unidos-Cuba más antigua, fundada en 1969 por miembros de Students for a Democratic Society, el Partido Comunista de EE.UU. y el Partido Pantera Negra.

El FBI investigó a la Brigada desde su inicio, produciendo al menos 23,000 páginas de archivos, y un informe del Senado de 1975 la describió como una de las operaciones de infiltración más extensas y peligrosas por parte de una potencia extranjera.

Al regresar de Cuba, al menos 16 activistas del convoy fueron retenidos e interrogados durante al menos tres horas en el Aeropuerto Internacional de Miami, con confiscación de dispositivos electrónicos.