Anciano sorprendido robando en plena feria del Cerro, en La Habana

Un hombre de avanzada edad fue sorprendido este sábado presuntamente robando una botella de ron durante la feria agropecuaria del parque La Normal, en el municipio Cerro de La Habana, en un incidente captado en video y difundido por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Según testigos presentes, el hecho ocurrió en la sede habitual de la feria agropecuaria del municipio Cerro, en medio del bullicio habitual, y rápidamente se convirtió en un espectáculo público.

La escena, lejos de pasar desapercibida, generó gritos, un rodeo de personas y la presión de quienes exigían explicaciones en el acto.

En el video se observa al anciano siendo conducido por la policía y a la multitud gritar: "¡Por la cara! ¡Duro por la cara!"

Una población vulnerable y en crisis

El episodio refleja una realidad cada vez más extendida en Cuba, donde la crisis económica empuja a sectores vulnerables de la población a situaciones límite.

La pensión mínima pasó de 1,528 a 3,056 pesos cubanos mensuales, según datos recientes, pero ese incremento resulta insuficiente frente al costo real de vida, ya que la canasta básica alimentaria requiere al menos 30,000 pesos al mes.

El contexto social agrava el panorama. La Habana figura entre las provincias con mayor incidencia delictiva del país, y los robos en espacios públicos se han vuelto frecuentes.

Recientemente, la televisión oficial cubana admitió robos diurnos de rejas en la Finca de los Monos, un reconocimiento inusual de la gravedad del problema.

Otros casos recientes ilustran la magnitud del fenómeno, como el robo masivo en una vivienda habanera donde los ladrones se llevaron equipos y pertenencias de valor.

El propio gobierno había reconocido que la delincuencia se mantenía elevada pero con tendencia a la disminución, aunque los hechos cotidianos contradicen ese optimismo oficial.