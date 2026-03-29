El dólar y el euro se mantienen sin cambios en Cuba mientras la MLC sigue fluctuando

Domingo, 29 Marzo, 2026 - 07:00

Imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial Foto © CiberCuba / ChatGPT

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este domingo sin cambios en sus principales referencias, consolidando una tendencia de estabilidad en niveles elevados que se ha mantenido durante varios días consecutivos.

Según el monitoreo diario del mercado paralelo, el dólar estadounidense (USD) se mantiene en 515 pesos cubanos (CUP), mientras que el euro (EUR) continúa en 580 CUP, sin variaciones respecto a jornadas anteriores. Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC) se sitúa en 400 CUP, tras varios días recientes de ligeras oscilaciones.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 29 Marzo, 2026 - 05:00

  • Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 515 CUP
  • Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 580 CUP
  • Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Esta estabilidad en el dólar y el euro confirma la tendencia observada durante la última semana, en la que ambas divisas han permanecido prácticamente inmóviles.

Evolución de la tasa de cambio

Lejos de indicar una mejora en la economía, este comportamiento refleja la consolidación de un nuevo nivel para el mercado informal, donde el peso cubano sigue debilitado frente a las monedas extranjeras.

El único movimiento relevante ha sido el de la MLC, que ha mostrado mayor volatilidad, con subidas puntuales hasta los 410 CUP y posteriores descensos. Este comportamiento responde a su vínculo directo con el consumo interno y la disponibilidad de productos en las tiendas estatales.

En términos generales, el mercado informal continúa funcionando como el principal indicador del valor real del peso cubano. La estabilidad actual no implica una recuperación, sino la permanencia en niveles históricamente altos en un contexto marcado por la inflación, la escasez de divisas y la pérdida de poder adquisitivo de la población.

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