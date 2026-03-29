¿Por qué los campesinos no producen en Cuba? Los impagos no son solo el problema

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Los campesinos no producen porque el Estado no les paga, y cuando no producen, el Estado los culpa de la crisis alimentaria, como se argumenta en un análisis del periódico Girón que desnuda una de las contradicciones más graves de la agricultura cubana.

El artículo, firmado por el periodista Humberto Fuentes, describe con precisión el mecanismo que paraliza el campo.

El productor entrega su leche, su carne o sus viandas a la empresa estatal, firma una boleta y espera 30, 60, 90 días o más para cobrar, mientras los insumos para seguir produciendo —pienso, fertilizantes, jornales— deben pagarse al contado, en efectivo y frecuentemente en dólares.

A esa distorsión se suman la escasez de combustible y los apagones, en un escenario que empuja a muchos campesinos a la descapitalización, la desmotivación y el desvío de sus producciones hacia canales no formales.

"Menos cobro lleva a menos capacidad de compra de insumos. Al no poder comprar pienso, la masa ganadera disminuye su rendimiento lechero. Al no poder comprar fertilizantes, las tierras dejan de fumigarse o ararse a tiempo. Al no poder pagar jornaleros, se pierde la cosecha. El impago provoca la baja productividad que luego se critica", concluyó.

¿Qué estímulo puede tener un campesino para ampliar sus siembras, tecnificarse o, siquiera, mantener el mismo nivel de producción, cuando sabe que cada peso que genera se convierte en un papel sin fecha de cobro?

Muchos productores buscan alternativas para obtener liquidez inmediata y sobrevivir. Parte de la producción termina entonces en mercados agropecuarios de oferta y demanda o en el mercado negro o por necesidad de subsistencia.

Un problema viejo

El problema no es nuevo ni aislado. El Acopio de La Habana debía cerca de 200 millones de pesos a sus productores, una cifra que evidenciaba ya entonces la magnitud del colapso financiero del sistema estatal de compras agrícolas.

En Sancti Spíritus, Río Zaza acumuló más de 150 millones de pesos en deuda con sus proveedores, paralizando la producción en una de las zonas agropecuarias más importantes del país.

En Granma, los campesinos de Yara denunciaron más de 1,000 toneladas de tomate sin cobrar, un ejemplo concreto de cómo el impago destruye cosechas enteras y desalienta futuras siembras.

Las consecuencias sobre la disponibilidad de alimentos son devastadoras. Datos oficiales confirman que la producción de viandas cayó 44%, los huevos 43%, la leche 37,6%, cifras que reflejan el resultado directo de un sistema que castiga a quienes producen.

Incluso desde la prensa oficial se han reconocido las consecuencias de esta práctica.

Cubadebate publicó recientemente un artículo bajo el elocuente título: No honrar las deudas se paga muy caro, admitiendo implícitamente que el Estado ha incumplido sistemáticamente sus compromisos con los productores.