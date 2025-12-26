El régimen pide dejar de comer papa y arroz: “No son alimentos cubanos”

El doctor Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, afirmó en el programa oficialista Cuadrando la Caja que uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada soberanía alimentaria en Cuba son los hábitos alimenticios de la población.

En medio de la crisis del sector agrícola, la escasez de comida y la inflación en Cuba, este funcionario advirtió que la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional promueve no solo la producción de alimentos, sino también un cambio en la dieta de los cubanos.

“Uno de los problemas que afecta la producción agrícola es que nos habituamos a comer alimentos que no son propios de nuestro país”, dijo el funcionario.

Caballero puso como ejemplo la papa, un tubérculo de origen andino que, según él, “nunca se ha adaptado al clima y los suelos de Cuba”.

Indicó que el Estado gasta más en insumos y semillas que lo que obtiene de ganancia por la producción. Aseguró que hace décadas se almacenaba el producto en frigoríficos para mantener la oferta todo el año, pero el Estado perdía “más de la mitad del producto, podrido, sin llegar al consumidor”.

Como alternativa, el especialista recomendó fomentar cultivos autóctonos como la malanga, el boniato, el ñame y la yuca, que se adaptan mejor a las condiciones locales y requieren menos insumos importados. Sin embargo, en los agro-mercados cubanos no hay papa ni ninguna de esas supuestas riquezas que podría tener el país.

En su intervención, Caballero también criticó el alto consumo de arroz en Cuba y señaló que es un hábito adquirido.

“Nosotros no somos asiáticos. Comer arroz no es un hábito cubano. Está en nuestras tradiciones, pero eso se cambia, y ahora es más fácil que nunca introducir ese cambio porque, con la escasez que hay, cualquier cosa que le pongas a la gente en la placita camina”, expresó sonriendo.

Las declaraciones del funcionario generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que el discurso intenta responsabilizar a la población de la crisis alimentaria del país, en lugar de reconocer los problemas estructurales del sistema agrícola estatal.

Entre las críticas al programa destacan varios elementos. Lo primero es que no invitaron a ningún campesino y solo dieron una visión del Estado, que está parcializada y oculta los problemas reales del campo cubano.

Un usuario les dejó un comentario muy claro: "No puede haber producción de alimentos sin inversión en el campo. Los comunistas tuvieron la genial idea de gastarse el dinero en hoteles, cuando cada año se reciben menos turistas, y no invirtieron en el sector agrícola y energético. No es rentable para el campesino tener vacas porque no puede vender la leche ni la carne a no ser al estado al precio que el estado decida. Las tierras están llenas de marabú, no se controlan las plagas, el caracol africano campa a sus anchas, a los campesinos no se les paga en tiempo lo que entrega a la industria. Así es imposible obtener resultados diferentes. Llevan 60 años haciendo todo mal en el sector agrícola y en todo".