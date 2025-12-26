Fuera de peligro campesino que cayó de una palma en Yateras, Guantánamo

Fernando Ramírez de la Cruz es atendido en el hospital general de Guantánamo

Fernando Ramírez de la Cruz, el campesino que cayó de una palma este jueves en el municipio Yateras, Guantánamo, se encuentra “fuera de peligro”, según informes médicos.

Ramírez, de 57 años, quien sufrió una grave caída al terminar de desmochar una palma en la mañana de hoy, “no presenta lesiones visibles” y su condición general es estable, según un reporte médico preliminar, citado por el comunicador Carlos Pérez, en su perfil de Facebook.

El paciente se encuentra ingresado en la sala 4B del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, de Guantánamo, adonde fue trasladado de urgencia tras sufrir el accidente.

De acuerdo con la información, los médicos aún evalúan “una imagen difusa a la altura de la columna vertebral”, no obstante, “su estado general es estable y no existen riesgos aparentes para su vida”.

El propio Ramírez contó al comunicador que el accidente ocurrió mientras bajaba de la palma, que ya había desmochado. Cuando estaba a unos cinco metros del suelo, “la cuerda o barzón que lo sostenía se soltó”, causando la caída.

Ramírez agradeció el rápido auxilio que le prestaron los vecinos, la Policía, la Cruz Roja y el personal de salud; y, además, las numerosas muestras de solidaridad de los miembros de la comunidad y de otras personas en las redes sociales.

La publicación destacó que el desmoche de palmas es un trabajo habitual en zonas rurales del país y permite aprovechar recursos naturales necesarios. Sin embargo, es una labor riesgosa debido a la altura y las herramientas que emplean los campesinos para ejecutarla.

La nota advirtió que, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida de las personas que realizan esa tarea, se deben usar equipos idóneos y cumplir estrictas medidas de seguridad, como la utilización de barzones en adecuado estado y el “trabajo acompañado”.

El grave accidente en el que resultó herido el campesino guantanamero ocurrió en el consejo popular Palenque, en la localidad de Madre Vieja. Personas que lo conocen lo identificaron inicialmente como Papo, "El Pinto".