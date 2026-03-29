En plena crisis, Díaz-Canel pide impulsar las tecnologías en hospitales

Miguel Díaz-Canel visitó el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, en el municipio de Marianao, La Habana, para constatar supuestos avances en informatización y telemedicina, en lo que se ha convertido en un patrón recurrente de recorridos presidenciales a centros hospitalarios seleccionados mientras el sistema de salud cubano atraviesa su peor crisis en décadas.
Le acompañaron el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín y la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Hernández Cruz, según trascendió en Canal Caribe.
El hospital, presentado por los medios oficiales como el centro rector y de referencia nacional en pediatría, fue escenario de una visita en la que Díaz-Canel conoció el uso de la telemedicina para integrar instituciones pediátricas del país, la implementación de la historia clínica digital y el trabajo centralizado de imágenes médicas.
El gobernante expresó satisfacción por los resultados y llamó a capacitar a todo el personal.
"Yo lo que les pido es que ahora se centren en capacitar a todo el personal. Este es el futuro en la medición, y está al alcance de todos. Todos nuestros profesionales se pueden preparar en estas tecnologías y nos va a dar más calidad en el servicio, nos va a dar un mejor aprovechamiento de los recursos", dijo.
También instó a conectar todos los módulos del proceso hospitalario: "Aquí ya lo que hay es que terminar desde admisión hasta que el paciente sale, incluyendo farmacia, todos los procesos, lograr ya conectar todos los módulos y ya trabajar en ese sentido y esa misma experiencia se va trasladando de pediátrico en pediátrico".
¿Una Cuba alterna?
El discurso oficial contrasta con la realidad documentada del sector.
La OMS calificó la situación sanitaria cubana como profundamente preocupante, mientras Naciones Unidas activó un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para hacer frente al colapso del sistema.
El propio Hospital Juan Manuel Márquez no ha estado exento de escándalos: en 2023 se reportó la presencia de cucarachas en camas ese mismo año.
Mientras tanto, según datos oficiales, 96.387 pacientes esperan cirugía, de los cuales 11.193 son niños, y los hospitales operan con apagones hasta 20 horas diarias.
No es la primera vez que el presidente realiza este tipo de recorridos.
En diciembre pasado visitó el Hospital Hermanos Ameijeiras y el Centro Nacional de Cirugía en un esquema similar.
La brecha entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de los cubanos queda resumida en una pregunta que circula en redes: Transformación digital, pero si no hay ni duralgina en un hospital.
El discurso oficial atribuyó los desafíos del sector a la "política de asfixia económica del gobierno estadounidense".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Sanitaria y Digitalización en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué pidió Miguel Díaz-Canel durante su visita al Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez?
Díaz-Canel solicitó impulsar la capacitación del personal médico en tecnologías digitales y telemedicina para mejorar la calidad del servicio hospitalario en Cuba. Durante su visita, subrayó la importancia de integrar los procesos hospitalarios desde la admisión hasta la salida del paciente.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud cubano enfrenta su peor crisis en décadas, caracterizada por la falta de medicamentos, apagones prolongados en hospitales y un aumento significativo de la mortalidad infantil. La OMS ha calificado la situación sanitaria cubana como profundamente preocupante, y Naciones Unidas ha activado un plan humanitario de emergencia para el país.
¿Qué reacciones ha provocado la digitalización de hospitales en Cuba?
Las reacciones han sido mixtas. Mientras el gobierno presenta estos avances como logros significativos, muchos cubanos critican que las visitas se concentren en hospitales de élite y que la mayoría de la población no tiene acceso a estos servicios. Además, hay denuncias de que los hospitales comunes enfrentan escasez de insumos básicos y condiciones deplorables.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las críticas sobre la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha atribuido los problemas del sistema de salud a la "política de asfixia económica del gobierno estadounidense". Sin embargo, las críticas en redes sociales y de expertos señalan fallos internos como la corrupción, la fuga de médicos y la falta de inversión en infraestructura hospitalaria como causas significativas del colapso sanitario.
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