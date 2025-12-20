Díaz-Canel exhibe hospitales “de vanguardia” y estallan las críticas en redes: “¿Es para los cubanos o para los turistas?”

La puesta en escena contrasta con el deterioro generalizado de la salud pública en la isla

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel visitó este viernes el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, en el municipio habanero de Diez de Octubre, y el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en Centro Habana, instituciones que el Gobierno presentó como ejemplos de la transformación digital del sistema de salud cubano.

Según informó la Presidencia en su cuenta de Facebook, el Centro de Cirugía de Mínimo Acceso realiza más de 4,000 operaciones anuales y cuenta con un claustro donde más del 80 % del personal posee categorías científicas de doctor o máster.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

Durante la visita, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, explicó las razones por las que la institución recibió en 2024 una mención especial por la calidad de sus servicios.

Por su parte, el director de la institución, Rafael Torres Peña, afirmó que el reconocimiento representa un reto para convertir el centro en un “hospital inteligente”.

La información oficial destacó que la institución logró digitalizar la totalidad de los procesos de consultas, interconsultas e historias clínicas, así como la implementación de métodos de gestión de calidad.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

Acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, Díaz-Canel presenció una cirugía en tiempo real y elogió el trabajo del colectivo, al considerarlo alineado con los objetivos de transformación digital que el Gobierno busca impulsar en el país.

El recorrido incluyó también el Hospital Hermanos Ameijeiras, donde el presidente asistió a la apertura de la primera fase de un hospital digital virtual para gestionar flujos médicos y apoyar la formación del personal.

La Presidencia resaltó que la institución brinda atención en más de 40 especialidades, mantiene más de 1,000 residentes en formación y cuenta con decenas de doctores en ciencias e investigadores.

En su cuenta en X, Díaz-Canel afirmó que ambas instituciones están “a la vanguardia” del proceso de digitalización y que la meta es extender esas experiencias a todo el sistema de salud.

Sin embargo, el anuncio provocó una fuerte reacción crítica en redes sociales.

Decenas de usuarios cuestionaron que las visitas se concentren en hospitales para la élite, a los que, hicieron notar, no accede la mayoría de los cubanos.

Varios comentarios señalaron el deterioro de policlínicos y hospitales provinciales, la falta de medicamentos, insumos básicos, higiene y antibióticos, así como el trato degradante a pacientes.

Otros acusaron al Gobierno de montar “teatros” para las visitas oficiales, mientras la realidad cotidiana del sistema sanitario permanece marcada por la escasez y el colapso.

Varios testimonios relataron experiencias personales de cirugías sin medicamentos, infecciones hospitalarias y la obligación de comprar insumos en el mercado informal.

También se repitieron denuncias sobre el carácter restringido de centros como los visitados por el mandatario, descritos como espacios reservados para privilegiados o turistas, ajenos a la atención que recibe el “cubano de a pie”.

Las críticas subrayaron que una o dos instalaciones de referencia no representan el estado real del sistema de salud cubano, y reclamaron que las autoridades recorran hospitales y policlínicos comunes, donde, según los usuarios, se expresa con mayor crudeza la crisis sanitaria que vive el país.