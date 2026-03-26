Matanzas remonta y deja al campo a CTBC Brothers en su debut en la Champions League

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Los Cocodrilos de Matanzas protagonizaron este miércoles una épica remontada en su debut en la III Champions League de Béisbol, que tiene lugar en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México.

Los yumurinos vencieron 9x8 a los CTBC Brothers de China Taipéi en un partido que los tuvo al borde del precipicio durante varios innings, de acuerdo con el sitio JIT.

Matanzas llegó a estar abajo 0x5 en los primeros episodios tras el flojo arranque del abridor zurdo Yoannis Yera, quien cedió siete hits antes de ser retirado en el tercer inning. El relevo Rafael Orlando Perdomo fue sólido —3.1 innings y cuatro ponches—, pero China Taipéi anotó otra carrera ante el joven Yosney García, dejando el marcador 2x6.

La reacción definitiva llegó en el séptimo episodio. Con desventaja de 2x6, los yumurinos fabricaron un racimo de seis anotaciones con cinco imparables, incluido un jonrón de dos carreras del intermedista Yulieski Remón con un corredor en circulación, y se adelantaron en el pizarrón 8x6.

Frank Abel Álvarez mantuvo la ventaja en el octavo con envíos de hasta 94 millas por hora, pero el cerrador Armando Dueñas no mostró su habitual control en el noveno y debió abandonar el encuentro dejando las bases llenas sin out.

El manager Armando Ferrer recurrió entonces al refuerzo Brander Guevara, quien aunque permitió un elevado de sacrificio que igualó el partido 8x8, sacó los tres últimos outs —dos por ponche— para llevar el juego al turno al bate ganador.

La carrera del triunfo llegó en el final del noveno inning por hit remolcador del antesalista Luis Ángel Sánchez ante el cerrador Lei Hsu. Los Cocodrilos pegaron 14 cohetes en total, aunque también cometieron tres errores a lo largo del encuentro.

El torneo, organizado por la WBSC y la Liga Mexicana de Béisbol, se disputa del 24 al 29 de marzo en formato round-robin entre cinco equipos: Cocodrilos de Matanzas, Diablos Rojos del México —campeones defensores—, Dantos de Managua, CTBC Brothers y Kane County Cougars de Estados Unidos. Los dos mejores clasificados disputarán la final el 29 de marzo.

Matanzas llega al torneo como campeón de la 64ª Serie Nacional de Béisbol, conquistada el 14 de febrero con una barrida 4-0 sobre Las Tunas y un nocaut final 11-0 en el Estadio Latinoamericano de La Habana. En esa postemporada, los Cocodrilos registraron un récord de 12-2 con +58 de diferencial de carreras.

Cabe destacar que para este torneo los lanzadores Moinelo y Raidel no estarán disponibles, al haber viajado a Japón. Este jueves, en su segunda presentación, Matanzas tendrá de rival al club nicaragüense Dantos de Managua, que enviará a la lomita al zurdo Leonardo Crawford, con experiencia en Grandes Ligas. Por los yumurinos lanzará el refuerzo Raymond Figueredo.