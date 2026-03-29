Prensa oficialista presume de dos casas de contenedores en Holguín como “avance” frente a la crisis de vivienda

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La prensa oficialista informó este sábado que en la ciudad de Holguín fueron entregadas dos viviendas construidas a partir de contenedores marítimos reutilizados, iniciativa que las autoridades presentan como una alternativa para ofrecer alojamiento a familias afectadas por fenómenos meteorológicos.
Según la nota "Holguín avanza en la transformación de contenedores en viviendas", publicada por el periódico oficial ¡Ahora!, estas primeras entregas marcan el inicio de un programa que pretende construir varias decenas de casas similares en distintos puntos de la provincia durante el año.
El proyecto incluye un asentamiento en el barrio de Piedra Blanca, donde se prevé levantar 31 viviendas mediante esta modalidad.
De acuerdo con Yuriel Zaldívar Torres, director provincial de la Vivienda, cada unidad se obtiene a partir de un contenedor de aproximadamente 11 metros de largo por dos de ancho.
En su interior se distribuyen dos habitaciones con closet y un espacio común que integra sala, comedor y cocina, esta última equipada con una meseta de concreto revestida con azulejos.
Los módulos metálicos se cubren con un techo de zinc sostenido por estructuras metálicas y su interior se reviste con láminas de madera u otros materiales para reducir el impacto de las altas temperaturas.
Además, se construye con bloques y cemento un baño independiente con muebles sanitarios y ducha, al que se añade un lavadero exterior y un pequeño portal frontal.
Las obras están a cargo de brigadas de la Empresa Constructora de Obras Industriales No. 9 de la provincia.
En el proceso también participan otras entidades, entre ellas la empresa 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, perteneciente a la Industria Mecánica, encargada de abrir en los contenedores los espacios destinados a puertas y persianas.
El plan contempla además la conexión a las redes eléctrica y de acueducto, así como el trazado de calles y labores de urbanización dentro del nuevo asentamiento.
La reconversión de contenedores en viviendas se ha extendido a otras provincias como respuesta a la escasez de materiales de construcción y a los daños acumulados por fenómenos meteorológicos.
En Guantánamo, por ejemplo, quedaron inauguradas en febrero 15 viviendas de este tipo en el asentamiento 24 de febrero, en el municipio de San Antonio del Sur, destinadas a familias que perdieron sus hogares tras el paso de los huracanes Oscar en 2024 y Melissa en 2025.
Proyectos similares también se impulsan en Villa Clara y La Habana, donde autoridades han anunciado la transformación de miles de contenedores en módulos habitacionales como parte de una estrategia estatal para enfrentar la falta de viviendas.
Sin embargo, esta alternativa surge en medio de un déficit habitacional que supera las 800,000 viviendas en el país, situación agravada por la falta de cemento, combustible y electricidad que ha paralizado múltiples proyectos constructivos.
Las propias fuentes oficiales reconocen que estos módulos requieren recubrimientos adicionales para mitigar el calor, lo que refleja los desafíos de adaptar contenedores industriales a las condiciones climáticas de la isla.
Además, en varios de estos programas los beneficiarios deberán asumir pagos bancarios por las viviendas asignadas, lo que añade nuevas cargas económicas en un contexto marcado por la escasez y el deterioro generalizado del parque habitacional.
Preguntas Frecuentes sobre las Casas de Contenedores en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son las casas de contenedores en Cuba?
Las casas de contenedores en Cuba son estructuras habitacionales construidas a partir de contenedores marítimos reutilizados. El gobierno cubano ha presentado esta iniciativa como una solución ante el déficit habitacional, buscando ofrecer una alternativa a la construcción tradicional que se ha visto afectada por la escasez de materiales de construcción y recursos económicos.
¿Cuáles son las críticas principales a las casas de contenedores en Cuba?
Las críticas principales se centran en la falta de aislamiento térmico y ventilación adecuada, lo que convierte estas viviendas en "hornos solares" en el clima caluroso cubano. La población también critica la falta de infraestructura adecuada y la inseguridad ante fenómenos climáticos, así como el endeudamiento que implica para los beneficiarios.
¿Cómo se distribuyen las casas de contenedores en Cuba?
Las casas de contenedores en Cuba se distribuyen a través de los gobiernos locales y las direcciones municipales y provinciales de la Vivienda. Se asignan principalmente a personas afectadas por fenómenos meteorológicos y familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, los beneficiarios deben asumir un pago bancario por las viviendas asignadas.
¿Cuáles son los desafíos técnicos de las casas de contenedores?
Los desafíos técnicos incluyen la necesidad de recubrimientos adicionales para mitigar el calor y de estructuras de soporte adecuadas para resistir fenómenos climáticos como huracanes. Además, estas casas requieren conexiones a redes eléctricas y de acueducto, así como urbanización, lo que puede complicar su implementación en áreas afectadas.
¿Cuál es el impacto económico de las casas de contenedores para los beneficiarios?
El impacto económico para los beneficiarios es significativo, ya que deben asumir un endeudamiento para pagar las viviendas. Los costos pueden ser elevados en comparación con el salario promedio en Cuba, lo que representa una carga económica adicional para muchas familias que ya enfrentan dificultades financieras.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.