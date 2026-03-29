Prensa oficialista presume de dos casas de contenedores en Holguín como “avance” frente a la crisis de vivienda

El proyecto incluye un asentamiento en el barrio de Piedra Blanca con 31 viviendas mediante esta modalidad

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La prensa oficialista informó este sábado que en la ciudad de Holguín fueron entregadas dos viviendas construidas a partir de contenedores marítimos reutilizados, iniciativa que las autoridades presentan como una alternativa para ofrecer alojamiento a familias afectadas por fenómenos meteorológicos.

Según la nota "Holguín avanza en la transformación de contenedores en viviendas", publicada por el periódico oficial ¡Ahora!, estas primeras entregas marcan el inicio de un programa que pretende construir varias decenas de casas similares en distintos puntos de la provincia durante el año.

El proyecto incluye un asentamiento en el barrio de Piedra Blanca, donde se prevé levantar 31 viviendas mediante esta modalidad.

De acuerdo con Yuriel Zaldívar Torres, director provincial de la Vivienda, cada unidad se obtiene a partir de un contenedor de aproximadamente 11 metros de largo por dos de ancho.

En su interior se distribuyen dos habitaciones con closet y un espacio común que integra sala, comedor y cocina, esta última equipada con una meseta de concreto revestida con azulejos.

Los módulos metálicos se cubren con un techo de zinc sostenido por estructuras metálicas y su interior se reviste con láminas de madera u otros materiales para reducir el impacto de las altas temperaturas.

Además, se construye con bloques y cemento un baño independiente con muebles sanitarios y ducha, al que se añade un lavadero exterior y un pequeño portal frontal.

Las obras están a cargo de brigadas de la Empresa Constructora de Obras Industriales No. 9 de la provincia.

En el proceso también participan otras entidades, entre ellas la empresa 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, perteneciente a la Industria Mecánica, encargada de abrir en los contenedores los espacios destinados a puertas y persianas.

El plan contempla además la conexión a las redes eléctrica y de acueducto, así como el trazado de calles y labores de urbanización dentro del nuevo asentamiento.

La reconversión de contenedores en viviendas se ha extendido a otras provincias como respuesta a la escasez de materiales de construcción y a los daños acumulados por fenómenos meteorológicos.

En Guantánamo, por ejemplo, quedaron inauguradas en febrero 15 viviendas de este tipo en el asentamiento 24 de febrero, en el municipio de San Antonio del Sur, destinadas a familias que perdieron sus hogares tras el paso de los huracanes Oscar en 2024 y Melissa en 2025.

Proyectos similares también se impulsan en Villa Clara y La Habana, donde autoridades han anunciado la transformación de miles de contenedores en módulos habitacionales como parte de una estrategia estatal para enfrentar la falta de viviendas.

Sin embargo, esta alternativa surge en medio de un déficit habitacional que supera las 800,000 viviendas en el país, situación agravada por la falta de cemento, combustible y electricidad que ha paralizado múltiples proyectos constructivos.

Las propias fuentes oficiales reconocen que estos módulos requieren recubrimientos adicionales para mitigar el calor, lo que refleja los desafíos de adaptar contenedores industriales a las condiciones climáticas de la isla.

Además, en varios de estos programas los beneficiarios deberán asumir pagos bancarios por las viviendas asignadas, lo que añade nuevas cargas económicas en un contexto marcado por la escasez y el deterioro generalizado del parque habitacional.