Transformarán más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas para La Habana

Más de 3,500 contenedores marítimos en desuso serán transformados en viviendas modulares destinadas a distintos municipios de La Habana como parte de una estrategia estatal para mitigar el déficit habitacional ante la escasez de recursos y materiales de construcción.

La iniciativa se presenta como una alternativa ante la falta de capacidad del país para sostener la edificación tradicional.

Las primeras adaptaciones se realizan en la Unidad Empresarial de Base Producciones Metálicas, en Guanabacoa, donde se acondicionan módulos de 29 metros cuadrados con espacios para sala, cocina-comedor, baño y dos habitaciones, además de puertas, ventanas, revestimiento interior y pintura anticorrosiva, informó el miércoles la Agencia Cubana de Noticias.

De acuerdo con Delilah Díaz Fernández, directora del Programa de la Vivienda, estas casas se asignarán a trabajadores de parques solares fotovoltaicos, personas afectadas por derrumbes totales y familias en situación de vulnerabilidad, a través de los gobiernos locales y las direcciones municipales y provinciales de la Vivienda.

El financiamiento proviene del Presupuesto del Estado, aunque los beneficiarios deberán asumir un pago bancario cuyo monto varía según los materiales utilizados y el nivel de terminación.

Desde la entidad productora se reconoció que la falta de combustible y de electricidad ha ralentizado el ritmo de ejecución de las primeras 35 viviendas destinadas al reparto La Solita, en Arroyo Naranjo.

El uso de contenedores como solución habitacional no se limita a La Habana. En Villa Clara, la Empresa Electromecánica del territorio avanza en un proyecto para fabricar 20 viviendas a partir de la reutilización de módulos metálicos, con el 90 % de los recursos necesarios ya disponibles, según el periódico oficial Granma.

Autoridades y trabajadores del sector han presentado estas iniciativas como parte de una estrategia más amplia de innovación constructiva basada en materiales reciclados y soluciones prefabricadas.

Sin embargo, el propio enfoque evidencia las limitaciones estructurales del país para enfrentar el déficit habitacional mediante métodos convencionales y a gran escala.

Autoridades en Santiago de Cuba confirmaron que acelerarán la reconversión de contenedores marítimos en viviendas emergentes ante el agravamiento del colapso habitacional que mantiene a miles de familias en riesgo, sobre todo después del paso del huracán Melissa.

Asimismo, del primer ministro Manuel Marrero Cruz urgió a impulsar y acelerar esta modalidad en la provincia de Granma en momentos cuando miles de familias siguen viviendo entre derrumbes, hacinamiento y refugios temporales convertidos en permanentes, sobre todo tras el paso del huracán Melissa.

La reconversión de contenedores en viviendas permanentes avanza también en Guantánamo, como respuesta a los daños de Óscar y Melissa. Pero lejos de ser una solución amplia o gratuita, implica endeudamiento, reducción del espacio habitacional y expectativas ajustadas a la escasez.

La falta de materiales de construcción y el déficit de más de 800,000 viviendas han llevado al gobierno a buscar soluciones alternativas como el de la reconversión de contenedores marítimos en viviendas.

Tal decisión ha sido criticada por su improvisación y falta de planificación estructural adecuada.

Las principales críticas se centran en la falta de aislamiento térmico y ventilación adecuada en los contenedores. En el clima caluroso de Cuba, estas estructuras pueden convertirse en "hornos solares", haciendo inhabitables las viviendas.

Además, la falta de una infraestructura adecuada y la inseguridad ante fenómenos climáticos han generado rechazo entre la población.