Desde Hialeah, exilio pide a Trump actuar: “Cuba Next”

El “Free Cuba Rally” celebrado en Hialeah este martes estuvo marcado por consignas como “¡Cuba Next!” y gritos de “Trump”, en una demostración del respaldo de parte del exilio cubano a un cambio político en la isla.
Durante el evento, los influencers y activistas conocidos como Los Pichy Boys, una de las voces más críticas al régimen cubano desde el exilio en Florida, protagonizaron uno de los momentos más enérgicos de la noche con un discurso dirigido a los asistentes.
En su intervención, llamaron a enviar un mensaje directo a la Casa Blanca con la consigna “¡Cuba Next!”, en alusión a la expectativa de que Cuba sea el próximo escenario de transformación política en la región.
Los presentes respondieron coreando repetidamente “Trump”, en una muestra de apoyo al actual presidente de Estados Unidos y a su política hacia Cuba, en medio de un ambiente cargado de entusiasmo y expectativa.
Los Pichy Boys destacaron que la movilización busca demostrar que los cubanos dentro y fuera de la isla comparten el mismo anhelo de libertad, y que el exilio respalda acciones más firmes para lograr un cambio definitivo en el país.
El momento reflejó la dimensión política del evento, en el que no solo se reclamó el fin del régimen cubano, sino también se expresó apoyo a figuras y decisiones del gobierno estadounidense en ese proceso.
El rally reunió a líderes políticos, activistas, artistas y miembros de la comunidad cubana en el sur de Florida, consolidándose como una de las principales concentraciones del exilio en apoyo a la libertad de Cuba.
Desde el “Free Cuba Rally” celebrado en Hialeah, el activista y comunicador Alexander Otaola aseguró que la libertad de Cuba está cerca.
“La libertad está muy cerca, la libertad se respira en el aire”, afirmó, al referirse tanto a la situación dentro de la isla como al sentir de los cubanos en el exterior.
Preguntas Frecuentes sobre el "Free Cuba Rally" y el Clamor del Exilio Cubano
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¿Qué es el "Free Cuba Rally" y cuál es su objetivo principal?
El "Free Cuba Rally" es un evento organizado por la ciudad de Hialeah y la Fundación Anticomunista Cubana. Su objetivo principal es expresar solidaridad con el pueblo cubano y exigir el fin del régimen comunista en la isla, en medio de una crisis social y económica prolongada.
¿Por qué los exiliados cubanos apoyan a Donald Trump y su política hacia Cuba?
Los exiliados cubanos apoyan a Donald Trump porque ven en su administración una postura de línea dura contra el régimen cubano. Consideran que su enfoque de "máxima presión" y sanciones es necesario para provocar un cambio político en la isla, a diferencia de diálogos fallidos del pasado.
¿Qué mensaje intentan transmitir los organizadores del "Free Cuba Rally" a la Casa Blanca?
El mensaje central que los organizadores del "Free Cuba Rally" quieren enviar a la Casa Blanca es "¡Cuba Next!". Esto refleja la expectativa de que Cuba sea el próximo país en experimentar un cambio político significativo, siguiendo la línea de acción que ha tenido EE. UU. en otros contextos internacionales.
¿Qué figuras destacadas participaron en el "Free Cuba Rally" y cuál fue su contribución al evento?
Figuras como Los Pichy Boys, Yotuel, y el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, participaron en el "Free Cuba Rally". Los Pichy Boys ofrecieron un enérgico discurso llamando a la unidad y a la acción, mientras que Yotuel, conocido por su activismo musical, ofreció presentaciones en vivo. Bryan Calvo, como anfitrión, subrayó el carácter simbólico y político del evento.
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