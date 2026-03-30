Reportaje de TV Azteca sobre Cuba se transmite en la isla vía Radio y Televisión Martí

El reportaje “Cuba Agoniza”, producido por TV Azteca, comenzó a transmitirse dentro de Cuba a través de Radio y Televisión Martí, en una inusual difusión que logra sortear las restricciones informativas impuestas por el régimen.
La cobertura fue realizada por el periodista mexicano Rodrigo Lema, quien explicó a Radio y Televisión Martí que decidió viajar a la isla en condiciones de alto riesgo, reportó la televisora azteca.
“Voy 15 años en el periodismo de alto riesgo… era muy necesario estar en terreno en un momento tan delicado como el que vive hoy Cuba, una Cuba que se apaga, una Cuba que agoniza” .
Lema ingresó como turista para evitar restricciones y poder documentar la realidad sin supervisión oficial.
“Solo yo iba a viajar haciéndome pasar como turista, sin trípodes, sin cámaras… para poder mostrar al mundo la verdad” .
Durante su estancia, recorrió barrios de La Habana y describió un panorama crítico.
“Pude observar la situación catastrófica… acumulación de basura en cada esquina, farmacias sin un solo paracetamol y tiendas completamente vacías” .
El periodista también destacó un cambio significativo en el comportamiento social. “Ya no hay filas porque no hay comida… la gente ya sabe que no hay alimento” .
En sus entrevistas, encontró testimonios que reflejan el deterioro de la vida cotidiana. Una anciana le respondió: “¿Qué alimento se va a echar a perder si no tengo dinero para comprar comida?” .
Uno de los puntos centrales de la investigación fue el desvío de ayuda humanitaria enviada desde México.
Según Lema, era “un secreto a voces” en la isla que esos recursos no llegaban al pueblo. “Todos me decían: gracias por la ayuda, pero sabemos que no va a llegar” .
El equipo logró documentar que productos donados terminaban a la venta en tiendas estatales. “Ese mismo frijol enviado como ayuda lo estaban vendiendo en paquetes a 43 dólares” , afirmó.
El reportaje, que ha tenido repercusión internacional, también generó reacciones oficiales.
Lema señaló que autoridades cubanas y diplomáticos intentaron desacreditar la investigación, incluso negando su presencia en el país.
La transmisión del especial dentro de Cuba a través de Martí Noticias marca un hecho significativo, al permitir que este tipo de contenido llegue directamente a la población en un entorno donde el acceso a información independiente sigue siendo limitado.
Preguntas frecuentes sobre el reportaje "Cuba Agoniza" y la situación actual en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué reveló el reportaje "Cuba Agoniza" de TV Azteca sobre la situación en Cuba?
El reportaje "Cuba Agoniza" mostró un panorama crítico en la isla, destacando la escasez de alimentos y medicinas, apagones prolongados y un deterioro general de los servicios públicos. El periodista Rodrigo Lema documentó estas condiciones al ingresar en Cuba haciéndose pasar por turista, lo que le permitió observar de primera mano la acumulación de basura, farmacias vacías y tiendas sin productos básicos.
¿Qué se ha denunciado sobre la ayuda humanitaria enviada a Cuba desde México?
Según el reportaje de TV Azteca, productos enviados como ayuda humanitaria desde México están siendo vendidos en tiendas estatales cubanas que operan en dólares, en lugar de ser distribuidos gratuitamente a la población. Se documentó la venta de frijoles y otros productos donados en tiendas vinculadas al sector militar, lo que ha sido calificado por el gobierno cubano como una distorsión informativa.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las acusaciones sobre la venta de donaciones?
El gobierno cubano ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando que los productos donados continúan distribuyéndose gratuitamente a través de la red de bodegas del país. El Ministerio de Comercio Interior declaró que las noticias sobre la venta de donaciones son falsas y destacó que todos los productos tienen un destino definido y están sujetos a mecanismos de control.
¿Cuál ha sido la reacción internacional al reportaje "Cuba Agoniza"?
El reportaje ha generado reacciones significativas a nivel internacional. Mientras la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha respaldado las denuncias y advertido que los responsables "caerán y rendirán cuentas", el embajador de Cuba en México acusó a TV Azteca de difundir mentiras. El tema ha aumentado las tensiones entre México, Cuba y Estados Unidos, especialmente en el contexto de las sanciones estadounidenses contra Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.