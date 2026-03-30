Reportaje de TV Azteca sobre Cuba se transmite en la isla vía Radio y Televisión Martí

El reportaje “Cuba Agoniza”, producido por TV Azteca, comenzó a transmitirse dentro de Cuba a través de Radio y Televisión Martí, en una inusual difusión que logra sortear las restricciones informativas impuestas por el régimen.

La cobertura fue realizada por el periodista mexicano Rodrigo Lema, quien explicó a Radio y Televisión Martí que decidió viajar a la isla en condiciones de alto riesgo, reportó la televisora azteca.

“Voy 15 años en el periodismo de alto riesgo… era muy necesario estar en terreno en un momento tan delicado como el que vive hoy Cuba, una Cuba que se apaga, una Cuba que agoniza” .

Lema ingresó como turista para evitar restricciones y poder documentar la realidad sin supervisión oficial.

“Solo yo iba a viajar haciéndome pasar como turista, sin trípodes, sin cámaras… para poder mostrar al mundo la verdad” .

Durante su estancia, recorrió barrios de La Habana y describió un panorama crítico.

“Pude observar la situación catastrófica… acumulación de basura en cada esquina, farmacias sin un solo paracetamol y tiendas completamente vacías” .

El periodista también destacó un cambio significativo en el comportamiento social. “Ya no hay filas porque no hay comida… la gente ya sabe que no hay alimento” .

En sus entrevistas, encontró testimonios que reflejan el deterioro de la vida cotidiana. Una anciana le respondió: “¿Qué alimento se va a echar a perder si no tengo dinero para comprar comida?” .

Uno de los puntos centrales de la investigación fue el desvío de ayuda humanitaria enviada desde México.

Según Lema, era “un secreto a voces” en la isla que esos recursos no llegaban al pueblo. “Todos me decían: gracias por la ayuda, pero sabemos que no va a llegar” .

El equipo logró documentar que productos donados terminaban a la venta en tiendas estatales. “Ese mismo frijol enviado como ayuda lo estaban vendiendo en paquetes a 43 dólares” , afirmó.

El reportaje, que ha tenido repercusión internacional, también generó reacciones oficiales.

Lema señaló que autoridades cubanas y diplomáticos intentaron desacreditar la investigación, incluso negando su presencia en el país.

La transmisión del especial dentro de Cuba a través de Martí Noticias marca un hecho significativo, al permitir que este tipo de contenido llegue directamente a la población en un entorno donde el acceso a información independiente sigue siendo limitado.