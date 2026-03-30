Fallece de manera repentina joven pitcher de Ciego de Ávila

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Reinaldo Jhon Lovell Querol, pitcher relevista de los Tigres de Ciego de Ávila, falleció de manera repentina a los 24 años,

La página de Facebook de los Tigres Avileños dio a conocer la noticia.

"Con profundo dolor y aun con el impactó de esta triste noticia, nuestra página acaba de conocer sobre el repentino fallecimiento en horas de la tarde de este domingo del lanzador avileño Reinaldo Jonh Lovell a causas de un infarto. Lovell de apenas 24 años de edad, debutó con Ciego de Ávila en la 64 Serie Nacional de Beisbol. Llegue a todos sus familiares y amigos nuestro mas sentido pésame", informaron.

Según reportó el portal deportivo Swing Completo este domingo, la causa del fallecimiento, habría sido un infarto.

En la 64 Serie Nacional de Béisbol (temporada 2025-2026), Lovell Querol participó en 11 juegos como relevista, lanzando 13.0 entradas con un promedio de carreras limpias de 11.08 y un promedio en contra de .314.

Los Tigres de Ciego de Ávila tuvieron una temporada difícil en esa edición del torneo, finalizando en el último lugar con récord de 30 victorias y 45 derrotas.

Sin embargo, la franquicia venía de ganar el campeonato de la Liga Élite del Béisbol Cubano 2025, barriendo a las Tunas Leñadores en la final.

La muerte de Lovell Querol ocurre apenas un año después del fallecimiento de otro joven lanzador cubano: Dorvis Lornet Navarro Queralta, pitcher de los Piratas de la Isla de la Juventud, quien murió el 25 de marzo de 2025 por un infarto mientras entrenaba en Nueva Gerona, a los 24 años.

Antes de ese caso, en marzo de 2022, el béisbol cubano también lamentó la muerte de Ulfrido García, lanzador santiaguero de 28 años, víctima de un infarto cardíaco.