FBI advierte sobre la capacidad de espionaje de Cuba y llama a estar alertas: "Ha superado con creces su tamaño"

Entrada de la sede del FBI (Imagen de referencia)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó esta semana una advertencia: Cuba continúa siendo una de las amenazas de espionaje más persistentes y eficaces contra EE.UU., pese a su reducido tamaño geográfico y a su nulo poder económico.

La alerta fue presentada en un video titulado “Cuba: El espía del vecindario”, difundido en la cuenta oficial del organismo, donde dos tres funcionarios de la División de Contrainteligencia y Espionaje analizaron durante casi media hora el alcance de las operaciones de inteligencia de la isla.

“Vamos a centrarnos en un país que históricamente ha sido bastante eficaz en este campo: Cuba”, señaló Josh Obsfeld, director ejecutivo senior para Compromiso Externo de esa división, al abrir la conversación junto a una agente especial identificada como Aliza y la analista nacional senior Tiffany.

Una amenaza persistente y subestimada

Según los especialistas del FBI, el caso cubano resulta particularmente llamativo porque rompe con los patrones tradicionales de poder e influencia en materia de inteligencia.

“A pesar de ser un país pequeño, ha tenido un desempeño desproporcionadamente alto en espionaje”, afirmó Tiffany, subrayando que la cercanía geográfica -apenas 90 millas de Estados Unidos- y el temor histórico a una invasión han impulsado a La Habana a invertir durante décadas en sus servicios de inteligencia.

Esa inversión, añadieron, permitió a Cuba desarrollar una capacidad operativa que durante años fue subestimada por Washington.

Uno de los ejemplos más reveladores ocurrió en 1987, cuando un desertor cubano expuso que múltiples agentes estadounidenses habían sido convertidos en dobles agentes.

A esto se sumó la desarticulación de redes como la conocida “Red Avispa”, integrada por infiltrados en instituciones estadounidenses.

Espías reclutados desde jóvenes y por ideología

El FBI destacó que uno de los elementos más complejos del espionaje cubano radica en el perfil de sus agentes.

A diferencia de otros casos donde predominan incentivos económicos, muchos espías vinculados a Cuba fueron reclutados desde edades tempranas y motivados por convicciones ideológicas.

“Estos agentes eran reclutados desde jóvenes, incluso antes de entrar al gobierno, muchas veces por motivos ideológicos más que económicos”, explicó Tiffany.

Esa característica los convierte en objetivos mucho más difíciles de detectar, ya que no presentan señales típicas como enriquecimiento repentino, deudas o conflictos personales.

Casos como los de Ana Montes, Walter Kendall Myers o Víctor Manuel Rocha -este último exdiplomático estadounidense condenado por actuar durante décadas como agente cubano- ilustran la profundidad de estas infiltraciones.

¿Qué es espionaje y cómo opera?

Durante la conversación, los funcionarios del FBI también ofrecieron una explicación detallada de cómo funciona el espionaje, con el objetivo de educar al público.

“Existe información que alguien quiere mantener en secreto y otra entidad intenta obtenerla de forma ilegal”, resumió Tiffany, comparándolo con el robo de estrategias en un equipo deportivo.

El proceso suele implicar a varias figuras: el espía -quien traiciona a su propio país- el oficial de inteligencia extranjero que lo recluta y maneja, y en ocasiones intermediarios o colaboradores indirectos.

Además, advirtieron sobre la existencia de “recolectores no tradicionales”, como académicos o empresarios, que pueden obtener información sensible -como secretos industriales o avances tecnológicos- sin formar parte formal de un servicio de inteligencia.

El espionaje no se limita al ámbito militar. También incluye el llamado espionaje económico, como el robo de propiedad intelectual. El FBI citó como ejemplo reciente el caso de un empleado de Google acusado de intentar transferir información sobre inteligencia artificial a China.

Un delito complejo y difícil de detectar

Desde el punto de vista legal, el espionaje en Estados Unidos está definido por la Ley de Espionaje de 1917.

Para que se configure el delito deben cumplirse varios elementos, entre ellos la transmisión de información relevante para la defensa nacional a una potencia extranjera, con el potencial de beneficiar a ese actor o perjudicar a Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de la definición jurídica, los expertos subrayaron la enorme dificultad de detectar estas operaciones.

“Detectar espionaje es extremadamente difícil. Los adversarios son actores altamente sofisticados, con recursos estatales y estrategias complejas”, advirtió Tiffany.

A esto se suma que muchos espías conocen los métodos de investigación, lo que les permite evadir durante años a las autoridades.

El llamado del FBI: Alerta sin paranoia

Pese al panorama descrito, el FBI insistió en que estos casos pueden ser descubiertos y desmantelados mediante la cooperación entre agencias y la recopilación de pequeñas pistas.

También hizo un llamado directo al público y a las instituciones a mantenerse vigilantes.

“No se trata de vivir con paranoia, sino de estar alerta”, señalaron los funcionarios, recomendando reportar cualquier comportamiento sospechoso y ser cuidadosos con la información que se comparte.

El mensaje final refuerza una idea central de la contrainteligencia estadounidense: el espionaje no es un fenómeno del pasado ni exclusivo de grandes potencias, y países como Cuba han demostrado que pueden operar con una eficacia que, en palabras del propio FBI, “ha superado con creces su tamaño”.