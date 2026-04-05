Policía del sur de Florida alerta de estafadores que se hacen pasar por agentes y exigen dinero

Auto del Departamento de Policía de Plantation Foto © Facebook / Plantation Police Department

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El Departamento de Policía de Plantation, en el condado de Broward, emitió una alerta urgente sobre una estafa telefónica activa en la que delincuentes se hacen pasar por sus agentes para exigir dinero a residentes del sur de Florida.

Los estafadores utilizan una técnica conocida como "spoofing" para falsificar el número oficial del departamento, de modo que la llamada aparece en el identificador como si proviniera de la línea real de la Policía.

Pero la suplantación no se limita al número: los criminales también usan los nombres de oficiales reales del departamento para dar mayor credibilidad a sus amenazas, según confirmaron las autoridades.

La táctica consiste en advertir a las víctimas que serán arrestadas si no realizan una transferencia de dinero de forma inmediata.

El departamento fue categórico en su comunicado oficial: "El Departamento de Policía de Plantation NUNCA le llamará para exigir un pago ni solicitar transferencias de dinero para evitar un arresto".

Las autoridades también aclararon que no aceptan pagos "mediante transferencias bancarias, tarjetas de regalo ni criptomonedas", y que "los asuntos legítimos de aplicación de la ley se manejan en persona o a través de procesos judiciales oficiales, nunca por teléfono con demandas de pago".

Qué hacer si recibe una llamada sospechosa

La Policía de Plantation recomienda colgar de inmediato, no proporcionar ningún dato personal ni financiero, no enviar dinero bajo ningún concepto, y verificar la llamada contactando directamente al departamento en el número (954) 797-2100.

El FBI, por su parte, aconseja desconfiar de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados, y guardar los mensajes como registro si se sospecha de una estafa.

También recomienda reportar estos casos al 1-800-CALL-FBI o al Centro de Quejas de Delitos en Internet en IC3.gov.

"Ayúdenos a correr la voz compartiendo esta información y protegiendo a otros en nuestra comunidad", pidió el departamento a los residentes.

Otras estafas detectadas

La alerta llega apenas días después de que el FBI en Miami emitiera, el jueves, una advertencia similar sobre estafadores que se hacen pasar por agentes federales para obtener dinero e información personal de residentes de la región.

En algunos casos, los estafadores que suplantan a agentes federales también fingen ser empleados bancarios que colaboran con el FBI para obtener datos financieros de las víctimas.

Las comunidades más vulnerables son los adultos mayores y los migrantes hispanos, en particular cubanos, a quienes los estafadores intimidan explotando el temor a deportaciones o arrestos bajo la administración Trump.

En Florida se han registrado 1,579 casos de suplantación de agentes federales con pérdidas estimadas en más de 12 millones de dólares, según datos del ICE. A nivel nacional, la Comisión Federal de Comercio reportó pérdidas de 789 millones de dólares por este tipo de estafas en 2024.

Muchos de estos estafadores operan desde fuera de Estados Unidos, usando tecnología para falsificar números de agencias oficiales, lo que complica su rastreo.