Capturan a falso inspector que estafaba a negocios privados en La Habana

Vídeos relacionados:

Un hombre fue capturado en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, luego de ser sorprendido mientras estafaba en negocios privados haciéndose pasar por el director municipal de Higiene y Epidemiología.

La detención fue posible gracias a la acción directa de los vecinos del barrio, con apoyo posterior de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según informó en su página de Facebook Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular “Rampa”, en el Vedado.

"Capturado por la población con apoyo de agentes de la PNR, el ciudadano que le mostramos en foto, quien venía dedicándose a estafar en varios puntos de gestión no estatal de nuestro municipio, haciéndose pasar por el director municipal de Higiene y Epidemiología del municipio Plaza de la Revolución", señaló la nota.

La publicación incluyó una fotografía del presunto estafador —quien vestía camiseta negra con la inscripción "PARIS" y gorra del mismo color con visera—, tomada posiblemente dentro de uno de los negocios afectados, donde se observan estanterías con botellas y equipos de refrigeración. La fuente no reveló el nombre del detenido.

Con el propósito de obtener dinero de forma fraudulenta, el detenido operaba en negocios del sector no estatal del municipio, aprovechando el temor de cuentapropistas, dueños de mipymes y otros emprendimientos privados a inspecciones y sanciones de las autoridades.

El aviso instó a las víctimas del sospechoso a presentarse en la Unidad de la PNR ubicada en Zapata y C, en el Vedado, para realizar la denuncia de sus respectivos casos.

Este modus operandi no es nuevo en Cuba. En octubre de 2023 fue arrestado en La Habana otro individuo que usaba documentación falsa para hacerse pasar por inspector de la Dirección Provincial Integral de Supervisión y Control (DISC) y estafar a particulares. Ese caso salió a la luz tras la denuncia de una víctima a finales de septiembre de ese año.

Casos similares se han registrado también en otras provincias. En Holguín, un individuo fue detenido por fingir ser inspector de Transporte y cobrar pasajes ilegalmente en la vía pública.

Este tipo de estafa prospera en un contexto en el que las inspecciones estatales a negocios privados son frecuentes y reales. Entre el 11 y el 17 de febrero pasado, inspectores del Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución visitaron 11 formas de gestión no estatal, nueve trabajadores por cuenta propia, tres mipymes y una forma estatal, e impusieron 12 multas que oscilaron entre 1,500 y 8,000 pesos cubanos por violaciones como precios no visibles, precios superiores a los regulados y falta de higiene.

La presión de fiscalización real otorga verosimilitud a quienes se presentan como funcionarios ante dueños de negocios privados, creando un ambiente propicio para que estafadores exploten el temor de los cuentapropistas a la imposición de multas y otras sanciones.

El sector no estatal cubano ha crecido de forma significativa en los últimos años, con nuevas regulaciones en 2026 que descentralizan la aprobación de actores económicos no estatales a los municipios, lo que amplía aún más el universo de negocios vulnerables a este tipo de fraude.

Otras modalidades de estafa, como las realizadas a través de plataformas digitales, también han tenido un vertiginoso crecimiento en los últimos tiempos, en medio de la grave crisis económica del país.

A inicios de este mes, una cubana denunció haber sido víctima de una estafa mediante una transferencia bancaria, utilizando una de las formas de fraude más extendidas en la isla: la suplantación de identidad digital.