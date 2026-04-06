Mural en La Habana pone a elegir a los cubanos: "¿De qué lado del filo está usted?"

Mural en La Habana: "De qué lado del filo está usted"

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Un mural gigante inaugurado este domingo en el Parque José Raúl Capablanca, en el Reparto Almendares del municipio Playa, La Habana, interpela directamente a los cubanos con una pregunta que no admite neutralidad: "¿De qué lado del filo está usted?"

La obra es un regalo del artista chileno Sebastián "Ratavirus", llegado a La Habana desde Valparaíso, y fue ejecutada en una semana de trabajo intenso junto a los artistas cubanos Yurelsy Villalón George, Pablo Francisco, Félix Aguilar y Néstor Martínez.

El mural representa a una figura masculina de rasgos afrocubanos, de complexión fuerte, extendiendo el brazo hacia el espectador con un machete en la mano, sobre fondo negro.

El simbolismo es deliberado: el machete remite a los mambises, los guerrilleros criollos y afrodescendientes que lucharon por la independencia de Cuba contra España en las guerras de 1868 a 1898, machete en mano, pidiendo libertad, no socialismo ni comunismo.

Esa pregunta también remite a una lógica profundamente instalada en la narrativa oficial: la de obligar a tomar partido. Una dicotomía conocida en Cuba como “Patria o muerte”, donde no hay espacio para matices: o estás con el sistema o eres considerado enemigo.

¿O será que el mural será una invitación a lucha por la independencia, una vez más?

El machete extendido también puede leerse como una línea divisoria simbólica, que evoca las fracturas dentro de la propia nación.

Sugiere una Cuba partida entre quienes permanecen en la isla y quienes la han dejado, pero siguen ligados a su destino.

La periodista Ania Ortega, que cubrió la inauguración en dos publicaciones en Facebook, subrayó ese vínculo histórico y lanzó su propia lectura: "Nos toca entonces cuidar a Cuba también. Y eso depende de cada uno de nosotros."

El origen del mural tiene una dimensión especialmente significativa: fue una petición personal del expresidente uruguayo José Mujica, fallecido en mayo de 2025, quien le dijo al artista chileno: "si vas a Cuba déjale algo en mi nombre".

Mujica, figura histórica de la izquierda latinoamericana, había criticado abiertamente en sus últimos años el modelo socialista cubano, afirmando que "no sirve eso" sobre el sistema de partido único.

Ratavirus, que ha dejado murales en Europa y Latinoamérica con temáticas de justicia social —las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, las luchas del pueblo palestino, un Allende en Santiago de Chile— no ocultó su posición: "yo estoy del lado del pueblo, soy parte y provengo del pueblo", conozco las luchas mapuches".

Describió a los cubanos como "cálida, gentil, que da lo que tiene y hasta lo que no tiene", y prometió regresar a la isla.

La frase del mural desató de inmediato un debate en redes sociales.

Raul Ernesto Gutierrez García la asoció con el programa propagandístico estatal "Con Filo", uno de los más criticados y con menor audiencia de la televisión cubana, creado en 2021 como respuesta mediática a las protestas del 11 de julio— y con el ajedrez, por el nombre del parque en honor al campeón mundial José Raúl Capablanca.

Ortega respondió con firmeza: "No entendiste. Quisiste asociarlo con ese programa que dices, pero que el artista NO CONOCE ni tiene idea que existe. El nombre del parque es ajeno al tema. Y el ajedrez lo tienes tú en tu cabeza."

La tensión interpretativa revela algo más profundo: en Cuba, la sola palabra "filo" activa automáticamente la asociación con el espacio propagandístico del régimen, lo que dice mucho sobre el peso que la maquinaria mediática oficial ha logrado imponer en el imaginario colectivo.

Pero el machete del mural no apunta hacia la revolución de 1959: apunta hacia la historia de los que lucharon por la libertad mucho antes, y le pregunta a cada cubano dónde se para.