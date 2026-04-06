El euro se dispara en Cuba y marca un nuevo máximo en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba arranca este lunes 6 de abril de 2026 con un nuevo repunte del euro, que asciende hasta los 588 pesos cubanos (CUP) y marca así un nuevo máximo en el mercado paralelo.

La moneda europea gana 3 pesos respecto a la jornada anterior, cuando se cotizaba en 585 CUP, y amplía su ventaja sobre el dólar, que se mantiene estable en 520 CUP tras alcanzar recientemente su propio récord histórico.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 6 Abril, 2026 - 06:36

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 520 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 588 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 395 CUP

El comportamiento del euro confirma una tendencia alcista sostenida que se ha intensificado en los últimos días, tras la ruptura de la fase de estabilidad que dominó el mercado durante buena parte de la segunda mitad de marzo.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso del dólar estadounidense (USD), la divisa se mantiene sin cambios por segundo día consecutivo, consolidando el nivel alcanzado tras romper la barrera de los 515 CUP la semana pasada.

La segunda jornada consecutiva con el billete verde en 520 pesos cubanos confirma que la moneda estadounidense sigue bajo fuerte demanda, aunque sin nuevos impulsos inmediatos al alza.

Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene en 395 CUP, sin cambios relevantes, lo que refuerza su papel como la divisa más volátil y dependiente del consumo interno.

La subida del euro se produce en un contexto marcado por la reciente emisión de billetes de 2.000 y 5.000 pesos por parte del Banco Central de Cuba (BCC), una medida que ha sido interpretada por la población como una señal clara de inflación y pérdida de valor del peso cubano.

A ello se suma el estancamiento de la “tasa flotante” del BCC, que mantiene el euro oficial en torno a los 554 CUP, muy por debajo del valor que rige en el mercado informal. Esta brecha creciente refuerza la percepción de que el tipo de cambio estatal sigue sin reflejar la realidad económica del país.

En este escenario, el euro no solo consolida su posición como la moneda más cara, sino que también se convierte en un indicador clave de la presión cambiaria en la isla.

La subida hasta los 588 CUP confirma que, lejos de estabilizarse, el mercado informal sigue ajustándose al alza, en un entorno donde la demanda de divisas continúa siendo elevada y la confianza en el peso cubano sigue deteriorándose.