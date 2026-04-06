Aumento alarmante de muertes bajo custodia penal en Cuba, documenta Cubalex

La organización independiente de derechos humanos Cubalex documentó siete muertes en prisiones cubanas durante febrero de 2026, en lo que calificó como un mes "particularmente crítico" por el aumento alarmante de fallecimientos bajo custodia estatal.

Según el informe mensual de la organización, las causas de muerte incluyeron desnutrición, asesinatos entre reclusos, casos reportados como suicidio y deficiente atención médica, en un patrón que se repite sin que el Estado rinda cuentas.

Un caso significativo fue el del preso político Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, participante de las protestas del 11 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana, condenado a 12 años de prisión por sedición.

Oña Jiménez cumplía condena en la prisión Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, destinada a pacientes con VIH-SIDA, donde su salud se deterioró gravemente por falta de atención médica, mala alimentación y maltratos, hasta sufrir una isquemia cerebral que le causó parálisis.

Fue desahuciado en el Hospital Julio Trigo y excarcelado bajo licencia extrapenal cuando su situación ya era irreversible. Murió el 15 de febrero en su casa en San Miguel del Padrón.

Cubalex denunció que la licencia extrapenal tardía es "una práctica frecuente" del Estado cubano: "Las autoridades recurrieron a otorgar una licencia extrapenal tardía, cuando la situación ya era irreversible, para evadir la responsabilidad estatal".

El informe también documentó la muerte de Abraham Limonta Estrada, un joven fallecido durante el servicio militar obligatorio, cuyo caso fue vinculado al acoso sufrido en ese contexto.

Febrero estuvo marcado además por el motín en la prisión provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila, ocurrido en la madrugada del 19 de febrero, provocado por hambre extrema, malos tratos, escasez de agua y la presunta muerte de un joven recluso tras una golpiza por pedir comida.

El Ministerio del Interior reconoció el "incidente que alteró el orden" el 21 de febrero sin mencionar víctimas, mientras testimonios de Prisoners Defenders y exreclusos reportaron al menos siete muertos.

En total, el informe de Cubalex registró 242 eventos represivos en todo el país durante febrero, con mayor incidencia en La Habana (57), Ciego de Ávila (28) y Santiago de Cuba (22).

El abogado de Cubalex Raudiel Peña subrayó que, según los estándares internacionales de derechos humanos, "el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de todas las personas bajo su control" y que "muchas de estas muertes son evitables y ocurren precisamente por la falta de protección y acción estatal".

En tanto, el periodista e investigador José Raúl Gallego presentó un gráfico que muestra una tendencia de incremento progresivo en muertes potencialmente ilícitas desde el primer semestre de 2023 hasta el primer semestre de 2025, lo que confirma un deterioro sostenido. "Cuando el Estado no protege ni investiga, la impunidad es la norma", resumió la publicación de Cubalex.