Cuba: la urgencia del "derecho elemental a vivir en libertad", opina Yunior García

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El "derecho elemental a vivir en libertad", el funcionamiento básico como un país con garantías legales y democráticas: tales son las urgencias de Cuba, de acuerdo con un artículo publicado por el dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera

En el texto, aparecido en 14ymedio García reflexiona sobre el dilema moral de quienes aspiran a un cambio democrático en la Isla. Partiendo de versos de José Martí en su obra juvenil Abdala —donde el amor a la patria se define como "el odio invencible a quien la oprime" y "el rencor eterno a quien la ataca"— el activista argumenta que la nación sigue atrapada en esa misma lógica afectiva, deformada por más de seis décadas de castrismo.

Una parte de los cubanos concentra su energía en el rechazo al aparato represivo de la dictadura; otra, integrada por los continuistas del régimen, se aferra al rencor hacia Estados Unidos, por "sus amenazas, sus agravios reales o imaginados, y la hipótesis siempre invocada de una intervención". "Entre el odio y el rencor, Cuba corre el riesgo de no llegar a ser nunca un verdadero proyecto de libertad, sino apenas un eterno campo de batalla de resentimientos", escribe García.

El activista, exiliado en Madrid desde noviembre de 2021, expone su dilema personal: "No quiero que caigan bombas sobre la tierra donde nací. Pero tampoco deseo que un régimen que ha destruido a la nación y reprime a sus habitantes siga en el poder, condenándonos a una extinción lenta".

Asimismo, señala que en democracias consolidadas sería absurdo pedir una intervención extranjera, pero que los cubanos han sido despojados de toda vía institucional para el cambio. "En Cuba, el sistema electoral está secuestrado por las Comisiones de Candidatura y la Seguridad del Estado. No hay un solo diputado que represente a la oposición, aunque su peso dentro de la sociedad ya resulte inocultable", afirma.

Recuerda que la boleta usada por la Asamblea Nacional en 2023 para "elegir" presidente contenía un solo nombre, el de Miguel Díaz-Canel, y concluye: "Llamar elecciones a un procedimiento así es una burla".

El artículo menciona el caso de Oswaldo Payá, opositor fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, muerto en 2012 en circunstancias nunca esclarecidas, y señala que la clausura de toda vía pacífica explica que hayan ganado terreno ideas antes marginales como la intervención extranjera o el anexionismo.

García critica también a la izquierda internacional que celebra la miseria cubana como una medalla de dignidad y apela al embargo como coartada universal. Recuerda que cuando Cuba recibió recursos casi ilimitados de la URSS no los usó para modernizar el país, sino para aventuras militares en el exterior, y que el subsidio venezolano tampoco corrigió los vicios estructurales del modelo. "Ya casi nadie puede defender seriamente 'los logros de la Revolución', porque de ellos apenas quedan escombros", escribió.

El dramaturgo rechazó además la metáfora de Cuba como "nueva Numancia", usada por el oficialismo para glorificar su resistencia, argumentando que Numancia, en este caso, no simbolizaría dignidad sino "cerco, hambre, degradación y exterminio".

El artículo se publica días después de que García denunciara la que llamó "Operación Barrabás": el indulto de 2,010 presos comunes anunciado por el régimen como "gesto humanitario", mientras mantiene encarcelados a cientos de presos políticos.

En criterio del articulista, se necesita una transición que combine resistencia interna, fracturas en la élite y presión externa, pero que no repita los vicios históricos. "La meta no puede ser cambiar un mando por otro, ni pasar de una tutela a otra. La meta debe ser reconstruir la república sobre bases civiles, pluralistas y legales", sostuvo.

"Cuba no necesita la inmortalidad miserable de un símbolo. Necesita la vida concreta de un país", resumió.