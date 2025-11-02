Yunior García sobre la hija de Alejandro Gil: "Su mensaje ha puesto nervioso a más de uno"

Vídeos relacionados:

El actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera reaccionó al inesperado pronunciamiento público de Laura María Gil González, hija del exministro Alejandro Gil, quien reclamó transparencia y pidió un juicio "a puertas abiertas".

“La hija de Gil rompió el silencio. Y eso, en Cuba, no es poca cosa”, escribió Yunior García en su muro de Facebook, al comentar los tres mensajes que la hija del exministro publicó en redes y que, según él, "han puesto nervioso a más de un burócrata".

García analizó el acto de la joven: desmenuzó su lenguaje, su ironía medida y su manera de hablar "que solo se aprende viviendo bajo una dictadura".

Para el activista, el texto de Laura es un ejemplo de discurso autocensurado, lo que él llama "discurso autocensurado": frases que dicen lo justo para el censor y, al mismo tiempo, contienen un mensaje que el pueblo entendió con nitidez.

"Es el lenguaje típico de los acusados (o de sus familiares) en las dictaduras, una forma de hablar heredada de los juicios de Stalin, donde había que demostrar lealtad incluso mientras te apuntaban a la cabeza. También se conoce como 'lenguaje de la sumisión forzada' o 'discurso de la obediencia fingida'", detalló Yunior.

"Los que hemos vivido bajo un régimen totalitario lo reconocemos enseguida. Se dice una cosa para que el censor no te castigue, y otra para que el pueblo entienda lo que de verdad quieres decir. Y ella lo ha hecho 'de libro'", afirmó el artista.

En su opinión, el pronunciamiento de la joven es, además de un acto de hija, un gesto desesperado y valiente que merece respeto.

Lo que pidió Laura Gil y por qué inquieta a los de arriba

En sus publicaciones, Laura María Gil González exigió mayor transparencia sobre las acusaciones de espionaje, malversación y otros delitos imputados a su padre, e invocó artículos constitucionales que reconocen la libertad de expresión y la defensa del honor.

Reclamó que el juicio se celebre "a puertas abiertas" y sea televisado, y pidió información clara sobre los supuestos países y hechos implicados en las imputaciones.

El gesto es inusual: proviene de alguien que formó parte del entramado institucional -hasta hace poco una especialista del Departamento de Importaciones del MINCEX- y que hasta entonces se había cuidado de no politizar su perfil público.

Que una hija de un exalto funcionario rompa el silencio y cuestione la nota oficial de la Fiscalía constituye, por sí mismo, una señal de fractura dentro de círculos cercanos al poder.

¿Qué dicen desde el gobierno? Reacciones encontradas

La publicación de Laura ocurre en un contexto de alta tensión: la Fiscalía ha imputado a Alejandro Gil por delitos graves -entre ellos espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos y otros- y fuentes citadas por medios independientes hablan de una petición fiscal que incluye cadena perpetua.

Las respuestas oficiales y las reacciones familiares fueron disonantes.

La hermana del exministro, María Victoria Gil, desde Canarias, declaró sentirse "dolida y avergonzada" y aseguró que si Alejandro Gil ha traicionado sus principios, merece que caiga sobre él todo el peso de la ley.

En paralelo, desde las redes gubernamentales se impulsó la etiqueta #CeroImpunidad, con dirigentes del Partido Comunista respaldando la actuación punitiva contra la corrupción.

El significado político del "lenguaje de la autodefensa"

Para Yunior García, más allá del contenido concreto de las preguntas de Laura, el valor del mensaje está en la forma: hablar desde adentro, con códigos que el régimen entiende y que al mismo tiempo activan la lectura crítica entre la población.

Ese recurso retórico -explica- ha sido la herramienta de supervivencia de cientos de cubanos que han tenido que decir lo necesario para no ser sancionados, mientras deslizan lo que en verdad piensan.

García interpreta el gesto como una clara señal de que "el viejo edificio se viene abajo, aunque esté cayendo en cámara lenta". Es decir: la apariencia de unidad y control que proyecta la élite se resquebraja cuando aparecen voces disidentes incluso entre los allegados.

Riesgos, represalias y la falacia de la transparencia selectiva

El pronunciamiento de Laura también expone una contradicción del sistema: el régimen proclama procedimientos jurídicos y transparencia, pero su historial muestra opacidad, procesos cerrados y uso político de los mecanismos penales.

Pedir un juicio público en un clima donde la censura y el control de la información son la norma es, además de un reclamo de justicia, una provocación que puede poner en riesgo a la propia autora y a su familia.

En la práctica, el Estado tiene herramientas -administrativas, judiciales y de seguridad- para contener o aplastar ese tipo de desafíos internos.

¿Qué implica para la estabilidad del régimen?

El caso de Alejandro Gil -un rostro antes prominente de la política económica- y la reacción pública de su hija abren varias líneas de tensión: internas en la nomenclatura, políticas de control de la narrativa pública y la fragilidad de un sistema que depende tanto de la gestión autoritaria como de la lealtad personal.

Que una figura ligada al aparato reclame un proceso "abierto y televisado" no solo apunta a la necesidad de probar la inocencia o la culpabilidad del acusado, sino que también saca a la luz la disputa sobre el control de la verdad pública: quién informa, cómo se informa y con qué fines.

El gesto de la joven -una voz disonante dentro de la élite- exhibe fisuras en el discurso oficial y pone en evidencia la tensión entre la retórica de control del régimen y la presión pública por rendición de cuentas.

La aparición pública de Laura María Gil y la interpretación crítica de Yunior García ponen en evidencia lo que muchos ya susurraban: la narrativa oficial de control absoluto tiene grietas.

Que la hija de un exministro pida luz y público escrutinio sobre un caso de alta resonancia política no es sólo una petición familiar; es una fisura que puede amplificarse si otros integrantes del entorno del poder comienzan a cuestionar la opacidad de los procedimientos.

En un país donde la gestión pública se mezcla con la supervivencia personal, la petición de Laura funciona como un espejo que devuelve la pregunta elemental: ¿quién decide qué se dice, qué se calla y a quién protege el sistema cuando cae alguien de su propia cúpula?