Cubana enferma increpa a Díaz-Canel: "No hay nada ni en los hospitales"

Una cubana de 43 años, postrada en cama desde hace más de ocho años por negligencia médica, grabó un video dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel en el que denuncia con crudeza las condiciones de vida en Cuba y lo desafía a que la vengan a buscar.

La mujer, que padece escaras múltiples y se encuentra en posición fetal por no conseguir baclofeno —un relajante muscular esencial para su condición—, interpela al mandatario sin rodeos: "No hay luz, no hay comida, no hay agua, no hay medicamentos."

Asegura que no hay nada ni en los hospitales, y añade: "Esto es contigo, presidente."

El video fue publicado en Facebook y acumuló más de 1,500 visualizaciones, 59 reacciones y 15 comentarios, con una audiencia que respondió con indignación y solidaridad.

Desde el inicio del video, la mujer deja claro que no teme represalias: "Mira, este video lo hago para pasarlo para Facebook. No me importa si vienen a buscarme, lo que me hagan. Porque va la vida que estamos viviendo. Estamos viviendo una vida bien fea."

La protagonista describe su situación personal con detalle: lleva más de ocho años sin poder caminar, tiene escaras que no sanan por falta de material de cura, y necesita baclofeno que no encuentra en ningún lugar. "La he buscado de abajo de la tierra", afirma.

Su denuncia abarca la crisis completa que vive el país: apagones de 16 a 20 horas diarias, más de veinte días consecutivos sin agua, gas que llega en balita cada seis o siete meses —y vacía—, y hospitales que no ingresan pacientes por falta de recursos.

También critica directamente la propuesta de digitalización del gobierno: "¿Cómo va a ser así todo computalizado como usted quiere? Si no hay ni conexión. Explíqueme, ni conexión ni para sacar un peso en el banco."

Su mensaje más contundente llega cuando rechaza el argumento oficial del embargo: "El bloqueo lo tienes tú. Y no estoy de acuerdo ahora mismo. Si quieres ven a meterme presa, me da lo mismo."

Los comentarios al video reflejaron el impacto de sus palabras. Internautas cubanos expresaron solidaridad con la mujer y coincidieron con su diagnóstico sobre la gestión del gobierno.

Varios usuarios señalaron que situaciones como la suya se repiten en toda la isla, mientras otros destacaron su valentía por hablar sin miedo a las consecuencias.

La denuncia llega días después de que Díaz-Canel visitara el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez el 29 de marzo para promover la telemedicina y la transformación digital, una imagen que contrasta con el testimonio de la mujer y con los datos de la crisis sanitaria: más de 96,000 pacientes esperan cirugía en Cuba, incluyendo 11,193 niños.

Según la organización Food Monitor Program, el 80% de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años 90, y el 94% no confía en que el gobierno pueda revertirla.

La mujer cierra su video con una frase que resume el agotamiento de miles de cubanos: "Llevamos 67 años lo mismo. Yo tengo 43. Y llevamos lo mismo. Pero nunca ha pasado lo que está pasando con usted ahora mismo."