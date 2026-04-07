La ONU denuncia dificultades para repartir más de 6.3 millones en ayudas en Cuba

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La falta de combustible en Cuba impide distribuir más de 6.3 millones de dólares en productos de ayuda humanitaria ya disponibles en la isla, advirtió este lunes el coordinador residente de la ONU en el país, Francisco Pichón, en una videoconferencia con periodistas en Nueva York.

Pichón describió el impacto de la crisis energética como "sistémico y cada vez mayor", con consecuencias directas sobre la salud, el agua y el saneamiento, los sistemas alimentarios, la educación, el transporte y las telecomunicaciones.

"La crisis energética está teniendo un impacto humanitario sistémico y cada vez mayor, que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana en Cuba. Además, el país lleva más de tres meses sin combustible suficiente", declaró el funcionario.

La escasez se agravó a finales de enero, cuando la administración Trump firmó una orden ejecutiva que bloqueó el suministro de petróleo a Cuba imponiendo aranceles a terceros países que comerciaran con la isla.

A eso se sumó la interrupción de los envíos venezolanos de crudo, que cesaron tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, eliminando entre 25,000 y 35,000 barriles diarios que representaban la mayor parte de las importaciones cubanas.

Cuba produce internamente solo unos 40,000 barriles diarios de petróleo, menos de la mitad de su demanda de 100,000 barriles diarios, lo que deja al régimen sin margen para sostener los servicios básicos de la población.

A pesar de la llegada reciente de un cargamento de petróleo ruso —el buque Anatoly Kolodkin con aproximadamente 730,000 barriles, al que Washington permitió atracar la semana pasada—, Pichón subrayó que "las necesidades humanitarias en el país siguen siendo muy acuciantes y persistentes".

El funcionario fue explícito: "Las consecuencias humanitarias, como es de esperar, siguen agravándose cada día a pesar de los recientes esfuerzos de la Federación Rusa por suministrar combustible".

Los datos que aportó la ONU reflejan el alcance del deterioro: más de 96,000 cirugías aplazadas, incluyendo las de 11,000 niños; 32,000 mujeres embarazadas en riesgo por falta de atención prenatal; y 3,000 niños con retrasos en la vacunación.

Casi medio millón de niños y adolescentes asisten a jornada escolar reducida, mientras que un millón de personas depende del suministro de agua por camiones debido a los prolongados cortes eléctricos.

Pichón recordó además que Cuba es el país con la población de mayor edad de América Latina, lo que amplifica el impacto de la crisis: "Se trata de personas que dependen del buen funcionamiento de los sistemas y que necesitan que los médicos acudan a los centros de salud".

La situación se superpone a los daños del huracán Melissa, que tocó tierra el 29 de octubre de 2025 como ciclón de categoría 3 y afectó a más de 3.5 millones de personas, destruyendo más de 90,000 viviendas, 600 instalaciones médicas y más de 2,000 centros educativos en el oriente cubano.

Frente a este panorama, el sistema de Naciones Unidas y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios lanzaron un plan de acción revisado que amplía la cobertura de un millón a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias, con soluciones basadas en energía renovable: paneles solares para hospitales y escuelas, sistemas de riego solar y refuerzo de infraestructuras de bombeo de agua.

El plan requiere 94 millones de dólares para su implementación, pero enfrenta un déficit de financiamiento cercano a los 60 millones, una brecha que Pichón instó a la comunidad internacional a cerrar con urgencia.