Ayuda desde Miami llega a Cuba: más de 6 mil libras… ¿quién la recibe?

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Un grupo de 140 voluntarios partió desde Miami el mes pasado en un vuelo chárter hacia Cuba, llevando 6,300 libras de suministros médicos y alimentos no perecederos valorados en 433,000 dólares, en medio de la peor crisis energética que atraviesa la isla en décadas.

La iniciativa fue organizada por CodePink junto a Progressive International, Cuban Americans for Cuba y Global Health Partners, y formó parte del llamado "Nuestra América Convoy to Cuba", un esfuerzo internacional más amplio que reunió a unas 600 personas de 36 países durante el fin de semana del 21 al 23 de marzo, aportando en total unas veinte toneladas de ayuda humanitaria, reportó CBS News.

Los suministros incluían equipos neonatales, analgésicos, catéteres y otros materiales hospitalarios críticos.

El convoy también coordinó el envío de paneles solares y generadores por más de 500,000 dólares para hospitales, y 100,000 dólares en ayuda para centros maternos.

Monica Garcia, estudiante universitaria que viajó como voluntaria, describió haber presenciado un apagón total durante su estancia en la isla.

"Mucha gente del grupo salió a ver cómo lo estaban manejando. La gente bailaba en la calle, tocaba música, encendía pequeñas fogatas para iluminar el área. Fue una locura", dijo Garcia.

Alexander Edlan, otro voluntario de familia cubana que visitó Cuba por primera vez, fue directo: "La gente no está bien. Creo que es mi responsabilidad. No puedo quedarme sin hacer nada".

La pregunta que no puede ignorarse es quién recibe realmente esa ayuda.

Según los organizadores, los suministros médicos fueron entregados a hospitales en La Habana, entre ellos el Hospital Fajardo y varios hospitales quirúrgicos, así como consultorios de médicos de familia, centros para personas con discapacidad mental y centros infantiles.

Sin embargo, la distribución fue coordinada a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de Salud Pública, es decir, pasó por manos del régimen cubano.

Ese detalle no es menor. En contraste, la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de Estados Unidos tras el huracán Melissa, unos nueve millones de dólares en total, fue canalizada exclusivamente a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba, precisamente para evitar que el régimen la controlara.

Además, TV Azteca denunció en marzo que parte de la ayuda humanitaria enviada a Cuba desde México estaba siendo vendida en tiendas estatales del régimen.

Medea Benjamin, cofundadora de CodePink y una de las organizadoras del viaje, atribuyó la crisis cubana a las sanciones estadounidenses.

"Las condiciones no mejorarán significativamente mientras exista este bloqueo naval y este embargo que dificulta hacer cualquier cosa", declaró.

Sin embargo, la crisis energética que sufre Cuba responde en gran medida a décadas de un modelo económico que ha destruido la capacidad productiva del país.

Cuba sufre apagones de hasta 24 horas diarias, con déficits de generación de entre 1,500 y 2,000 megavatios.

El Sistema Eléctrico Nacional colapsó totalmente dos veces en marzo, el día 16 y el día 22. Este domingo de Pascua, la afectación proyectada era de 1,752 megavatios en el pico nocturno.

El 30 de marzo, Trump permitió excepcionalmente la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin con 730,000 barriles al puerto de Matanzas, suficiente para apenas dos semanas de suministro según el experto Jorge Piñón, de la Universidad de Texas. Rusia anunció un segundo envío.

Mientras tanto, senadores demócratas presentaron una resolución de poderes de guerra para impedir una acción militar de Estados Unidos contra Cuba sin autorización del Congreso, aunque su aprobación es improbable con mayoría republicana. Trump, por su parte, ha advertido que "puede que la toma de control sea amistosa, o puede que no".