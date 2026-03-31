The New York Times interpreta que EE. UU. está 'suavizando' el embargo petrolero a Cuba con la llegada del Anatoli Kolodkin

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El medio estadounidense The New York Times publicó ayer un análisis en el que interpreta que la administración Trump está 'suavizando' su bloqueo efectivo de petróleo a Cuba, luego de que la Guardia Costera permitiera la llegada del Anatoli Kolodkin al puerto de Matanzas con aproximadamente 730,000 barriles de crudo a bordo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que los envíos de petróleo a Cuba serán evaluados 'caso por caso' por razones humanitarias. "Se seguirá decidiendo caso por caso por razones humanitarias o de otro tipo, pero no ha habido un cambio formal en nuestra política de sanciones", declaró ante la prensa.

El giro contrasta con la postura que el presidente Trump mantuvo desde enero, cuando publicó en redes sociales: 'NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO YENDO A CUBA — ¡CERO!'. Desde entonces, la Guardia Costera interceptó al menos siete tanqueros con destino a la isla, incluyendo el Sea Horse y el Ocean Mariner.

Sin embargo, ante el tanquero ruso, Trump cambió el tono: "Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema, sea Rusia o quien sea, porque la gente necesita calefacción y refrigeración".

El elemento geopolítico más revelador del episodio, según el NYT, es que el Kremlin admitió haber coordinado el envío con Washington.

Dmitri Peskov, portavoz de Putin, declaró que 'este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros homólogos estadounidenses' y que Rusia tiene el deber de apoyar a sus 'amigos' en Cuba.

Para el diario neoyorquino, esto demuestra que Moscú tiene cierto poder de palanca sobre Washington en el contexto de las negociaciones más amplias entre Trump y Putin, y que la política de 'bloqueo total' nunca fue tan absoluta como el presidente proclamó públicamente.

El cargamento, equivalente a unas 100,000 toneladas de crudo, cubre apenas una o dos semanas del consumo cubano, que requiere entre 100,000 y 110,000 barriles diarios, según el experto Jorge Piñón, de la Universidad de Texas.

La crisis energética que motivó la excepción humanitaria es devastadora: Cuba registra apagones de hasta 22 horas diarias, déficits de generación de hasta 2,040 megavatios y al menos tres colapsos totales del sistema eléctrico nacional en marzo, incluyendo uno el 16 de marzo que se prolongó por 29 horas.

El analista William LeoGrande, de la Universidad Americana, sugirió que la excepción busca evitar un colapso total que desencadene una migración masiva hacia Estados Unidos.

Trump, no obstante, mantuvo el tono duro contra el régimen: "Cuba está terminada. Tienen un mal régimen, liderazgo muy malo y corrupto, y si reciben o no un barco de petróleo, no va a importar".