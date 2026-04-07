Cubano muestra cómo vive en México tras haber sido deportado desde EE.UU.

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Exuan Guzmán, un cubano de 31 años natural de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, publicó un video en su canal de YouTube en el que ha mostrado el pequeño apartamento donde vive en Ciudad de México tras haber sido deportado desde Estados Unidos.

En el video -titulado "Así vivo después de ser deportado"- Exuan recorrió el modesto departamento de un segundo piso que comparte con su hermana menor, de 23 años, quien ya residía en México y lo recibió al llegar.

Entre lo positivo, Exuan destacó el reencuentro con su hermana después de siete años sin verse, pues ambos salieron de Cuba en distintos momentos y no vivían en la misma zona de la isla,

Al inicio del recorrido el joven mostró la que llama "su mansión": una sala-comedor que funciona a la vez como cocina, escritorio y área de edición de videos, un baño pequeño y un cuarto compartido.

"Yo todavía no tengo un espacio para mí. No he encontrado un espacio para mí", admitió.

Exuan llevaba aproximadamente un mes en México al momento de grabar el video y reconoce el impacto emocional del cambio.

"Honestamente es un golpe duro salir de donde salí para llegar aquí, pero he vivido peor. En Cuba tampoco es que tú digas que uno vive de maravilla", afirmó.

El joven cubano también detalló la diferencia entre llegar a México desde Cuba y hacerlo desde Estados Unidos.

"Cuando vienes de Cuba para México, todo te parece wow y tú estás encantado, pero cuando ya te vienes desde Estados Unidos, sí te pega un poquito más fuerte y no te das cuenta de todas las cosas que tienes allá hasta que llegas aquí", admitió.

Exuan también mostró zonas comunes del edificio, como la azotea donde los vecinos tienden la ropa, y destaca la convivencia diaria con otros cubanos, un elemento que considera que ha sido clave en su proceso de adaptación.

“El cubano es resiliente y a donde quiera que llega la hace”, afirma en uno de los momentos más reflexivos del video.

A lo largo del video, el joven también ofreció detalles de su vida cotidiana en el barrio, donde encuentra elementos que le resultan familiares, entre ellos el hecho de que haya "una tiendita" en cada esquina.

El testimonio de Exuan refleja una realidad que afecta a miles de cubanos.

Bajo la actual administración Trump, Estados Unidos ha deportado aproximadamente 6,000 cubanos a México en el último año, según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La mayoría llegan a Tapachula, Chiapas, sin documentos ni estatus migratorio legal, enfrentando un limbo jurídico y social.

El caso de Exuan es distinto al de la mayoría: llegó a Ciudad de México gracias a que su hermana ya vivía allí, lo que le permitió contar con techo y red de apoyo inmediata.

Aun así, su situación ilustra el retroceso material y emocional que implica el proceso.

A pesar de todo, el joven insiste en reconstruirse desde cero y compartir su experiencia sin filtros: "Solo te estoy compartiendo mi proceso real sin adornos".

Consciente de que su historia no es única, lanza un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares.

"Si estás pasando por el mismo proceso, no estás solo. Somos muchísimas personas que estamos pasando por lo mismo. Sin importar de qué país seas o a qué país hayas regresado, estamos en las mismas", advirtió.

“Definitivamente nada es como antes, pero es donde estoy ahora y todo va tomando forma y todo va a ser mejor. Así lo creo, así lo quiero creer”, concluye.